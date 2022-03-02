الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباح الجمعة، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال المركز - في بيانه اليومي - إن الرياح ستكون شمالية شرقية الى جنوبية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:29، والمد الثاني عند الساعة 02:57، والجزر الأول عند الساعة 20:18، والجزر الثاني عند الساعة 08:00، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:09 والمد الثاني عند الساعة 22:50، والجزر الاول عند الساعة 16:22، والجزر الثاني عند الساعة 05:05.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى أبوظبي 28 15 90 35 دبي 27 17 90 30 الشارقة 27 14 90 35 عجمان 28 17 90 40 أم القيوين 27 13 90 35 رأس الخيمة 27 16 80 30 الفجيرة 27 19 75 30 العين 32 13 75 20 ليوا 33 12 85 20 الرويس 27 14 85 25 السلع 28 13 80 25 دلما 26 18 80 45 طنب الكبرى 24 19 85 40 طنب الصغرى 24 19 85 40 أبو موسى 24 19 85 40.

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