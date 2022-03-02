إنقاذ فتاة تدهورت دراجتها في صحراء حمرية الشارقة (فيديو)

المصدر: البيان

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نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع شرطة الشارقة يوم الثلاثاء مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمصابة من الجنسية العمانية تبلغ من العمر 19 عاما في صحراء منطقة الحمرية التابعة لإمارة الشارقة .

ووفق بيان صادر عن المركز، فقد تم تلقي بلاغ من غرفة عمليات شرطة الشارقة يفيد بوجود حادث تدهور دراجة في صحراء منطقة الحمرية التابعة لإمارة الشارقة مما أدى إلى تعرض فتاة لإصابات بليغة متفرقة بالجسم، حيث أن الحالة تستدعي سرعة الإستجابة لخطورتها.

وأضاف البيان انه تم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ،

إنقاذ فتاة تدهورت دراجتها في صحراء حمرية الشارقةhttps://t.co/oeoNILI4ze pic.twitter.com/Fck06Wx4aK — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 2, 2022

وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ تمكن فريق البحث والإنقاذ من إخلاء المصابة إلى مستشفى القاسمي لتلقي العلاج اللازم مع ضمان و مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

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