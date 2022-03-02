بالفيديو.. إسعاف دبي تطرح تقنية "عين المسعف" لأول مرة على مستوى المنطقة

المصدر: دبي - عماد عبد الحيد

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طرحت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أول تقنية من نوعها على مستوى المنطقة أطلقت عليها "عين المسعف" حيث يتم من خلالها ربط المسعف في الميدان أو مكان الحادث بالطبيب والعمليات لتوجيه المسعف بكيفية علاج الحالة.

وشددت الدكتورة شمسة عبد الله بن حماد مدير إدارة الشؤون الطبية والفنية بمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على أهمية علاج الحالات بفعالية خلال الساعة الأولى التي يطلق عليها "الساعة الذهبية" لعلاج الحالات.

وتعتبر هذه التقنية من التقنيات الحديثة لإنقاذ الحياة وذلك من خلال ربط المسعف بالطبيب والعمليات.

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