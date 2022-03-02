بحث تطوير خدمات الصحة والتعليم بالشارقة

المصدر: الشارقة- وام

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ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد صباح أمس في مكتب صاحب السمو الحاكم.

بحث المجلس خلال اجتماعه مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ حيالها القرارات التي تصب في مصلحة الإمارة من خلال تطوير العمل الحكومي ورفد الإمارة بأفضل البنى التحتية في مختلف المجالات.

وناقش المجلس عدداً من مقترحات هيئة الشارقة الصحية الهادفة لتطوير الخدمات الصحية.

واطلع المجلس على تقرير مراكز «مدد» التابعة لمجلس الشارقة للتعليم والمعنية بتقديم الرعاية التربوية والتعليمية لرفع مستوى التحصيل الدراسي للطلبة المستهدفين وفق خطط مدروسة وبرامج علاجية يتم وضعها بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين.

وتهدف المراكز إلى رفع المستوى التحصيلي للطلاب من ذوي التحصيل المتدني، وتقديم الرعاية التعليمية والنفسية والاجتماعية للفئات المستهدفة، وتعزيز الشراكة المجتمعية بين مؤسسات المجتمع للارتقاء بالأداء التعليمي.

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