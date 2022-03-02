سلطان بن أحمد القاسمي يفتتح «شمس»

المصدر: الشارقة- وام

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افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، ظهر أمس «مركز أعمال شمس»، التابع لمدينة الشارقة للإعلام.

وشاهد سموه فور وصوله، والحضور، عرضاً مرئياً، تناول تاريخ إنشاء مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، ومراحل تطورها ونمّو مرافقها، وأهدافها وتطلعاتها المستقبلية.

وتجوّل سموه في مركز الأعمال، الذي يضم 3 مبانٍ مجهزة وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية، من أجل تنمية مجتمع أعمال المنطقة الحرة، وتوسيع خدماتها المستقبلية.

وتعرّف سمو نائب حاكم الشارقة خلال الجولة، إلى مختلف المرافق التي يضمها مركز الأعمال، والمزايا المتعددة والمتميزة التي يقدمها للشركات والمؤسسات العاملة، من شاشات عرض، وأركان متخصصة للتسجيل الإعلامي، ومكاتب مشتركة وتسهيلات متطورة، وما يعمل مركز الأعمال على توفيره للمؤسسات، لتقديم أفضل الخدمات في مجالات الإعلام المتنوعة.

والتقى سموه، خلال جولته، بعدد من رواد الأعمال، ومديري الشركات بالمركز، واستمع منهم إلى ما تقدمه مدينة الشارقة للإعلام بشكل عام، ومركز الأعمال بشكل خاص، من الخدمات المتكاملة، والتسهيلات الأساسية، والتي تسهم في تطوير وترقية أعمال المؤسسات العاملة في مجال الإعلام.

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