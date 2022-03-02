مسابقة الشيخة هند للقرآن تختتم دورتها الـ 22

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بختام فعاليات مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في دورتها الثانية والعشرين وذلك بمقر جمعية النهضة النسائية بدبي.

بدأ الحفل بتلاوة آي من الذكر الحكيم للمتسابق عبدالسلام أمين عبدالله محمد الياسي تلاها عرض فيلم تسجيلي عن فعاليات المسابقة في دورتها الثانية والعشرين.

ونيابة عن المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة ألقى أحمد الزاهد عضو اللجنة المنظمة رئيس وحدة الإعلام بالجائزة كلمة حيا في مقدمتها راعي ومؤسس الجائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي كان قد أمر بتأسيس هذه الجائزة قبل خمسة وعشرين عاماً بهدف العناية بخدمة كتاب الله وحفظته ونشر علومه وتنظيم المسابقات القرآنية الدولية والمحلية والأنشطة الأخرى المتمثلة في حفظ المخطوطات القرآنية وتحفيظ القرآن الكريم في المؤسسات العقابية والإصلاحية وتسجيل ونشر الختمات القرآنية لأصحاب التلاوات العطرة وطباعة كتب القرآن والسنة ، كما أشاد بالدعم السخي والاهتمام والمتابعة المستمرة لسموه لنشاطات وفعاليات الجائزة والدور الكبير الذي ظلت تقوم به حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سمو الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم في دعم ورعاية سموها المستمرة لهذه المسابقة.

نماذج

ثم استمع الحضور إلى نماذج من المتسابقين حيث تلى كل من صالح يحيى أحمد شعفل والمتسابق خالد الوليد أحمد عبد الله الهاجري والمتسابق إبراهيم عبد الخالق محمود سالم ما تيسر من آي الذكر الحكيم، ثم ألقى رئيس لجنة التحكيم فضيلة الشيخ وليد المرزوقي كلمة لجنة التحكيم أثنى من خلالها على الدور الذي قامت به لجنة التحكيم في اختبار المتسابقين وفق معايير المسابقات الدولية في جميع مراحل وأفرع المسابقة الستة وجرى رصد الدرجات على مستوى عالٍ من الدقة وفي ختام الحفل قام المستشار إبراهيم محمد بوملحه يرافقه الدكتور سعيد حارب نائب رئيس اللجنة المنظمة للجائزة بتوزيع الشهادات التقديرية للمشاركين في المسابقة، حيث حصل المتسابق عبدالله يحيى أحمد شعفل من مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم على المركز الأول في الفرع الأول والمتسابق عبدالسلام أمين عبدالله محمد الياسي من مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم على المركز الأول في الفرع الثاني، والمتسابق محمد عفيف علي عبود هيثم من مركز إبراهيم عبدالله العبدولي وأخواته لتحفيظ القرآن الكريم على المركز الأول في الفرع الثالث، والمتسابق حميد محمد أحمد محمد شريف الجناحي من مدرسة خلفان لتحفيظ القرآن الكريم على المركز الأول للفرع الرابع، والمتسابق يحيى أربوج من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بمنطقة الظفرة على المركز الأول في الفرع الخامس، وحصل المتسابق منصور عمر عبدالواحد علي حسام من مركز محمد بن سالم بن بخيت لتحفيظ القرآن الكريم على المركز الأول في الفرع السادس.

تكريم

وجرى في ختام الحفل تكريم لجنة التحكيم وتكريم خاص لعدد من الجهات التي أسهمت بشكل مميز في نجاح فعاليات المسابقة في مقدمتها بلدية دبي وقناة نور دبي الفضائية وعدد من مراكز تحفيظ القرآن.

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