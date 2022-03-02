نائب عام الدولة يستقبل النائب العام العسكري ويبحثان تعزيز التعاون

المصدر: أبوظبي ـ وام

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استقبل المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة أمس في مقر مكتبه في أبوظبي العقيد الركن الحقوقي محمد حمد نصيب المنصوري النائب العام العسكري والوفد المرافق له.

حضر اللقاء المستشار سلطان إبراهيم الجويعد القائم بأعمال المحامي العام الأول وراشد العمراني مدير إدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام وحسين معتوق آل علي المحامي العام لنيابة الأموال العامة وطارق النقبي رئيس نيابة المخدرات الاتحادية وسالم الزعابي القائم بأعمال نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون وتبادل التجارب والمعارف بين الجهتين بما يسهم في تعزيز الأسس التي تقوم عليها منظومة القضاء في الدولة.

وأكد النائب العام للدولة أن هذا اللقاء يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتفعيل أطر التعاون بين كافة مؤسسات الدولة، المحلية والاتحادية لتحقيق تطلعات دولة الإمارات للريادة في كافة المجالات بما فيها العمل الحكومي، مشيداً بالجهود التي يبذلها القضاء العسكري على صعيد تحقيق العدالة في مجالات اختصاصه، بكل معايير النزاهة والشفافية وتيسير إجراءات التقاضي أمام النيابات والمحاكم العسكرية.

ونوه النائب العام للدولة إلى أن ما حققته دولة الإمارات بتصدر المؤشرات العالمية في سيادة القانون ما كان ليتحقق إلا بالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للمنظومة القضائية ولتطوير التشريعات والقوانين في الدولة، بما يمثل حافزاً على العمل والتعاون لترسيخ العدالة وسيادة القانون.

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