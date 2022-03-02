صدور العدد 578 من مجلة الجندي

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أصدرت مجلة «الجندي» التابعة لوزارة الدفاع عددها رقم 578 لشهر مارس 2022 وتناولت المجلة في عددها الجديد باللغتين العربية والإنجليزية، بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية.

وذكرت المجلة في كلمتها تحت عنوان «حصن الاتحاد» إن «حصن الاتحاد 8» الذي سيقام تزامناً مع احتفالات الدولة بعامها الخمسين، نستذكر فيه جهود القائد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في تطوير قواتنا المسلحة.

ويرصد العدد الجديد لمجلة «الجندي»، أبرز الأحداث السياسية والعسكرية والأمنية، وأخبار جديد السلاح والتطورات العلمية التي وصلت إليها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال العسكري.

وخصصت المجلة ملفها الرئيس لعدد شهر مارس 2022 للحديث عن «دلالات توظيف الصاروخ نودول في إسقاط قمر اصطناعي قديم»، وفي باب «دراسات وتحليلات»، أعدت مجلة «الجندي» دراسة، بعنوان «النفايات الخطرة في المنشآت العسكرية»، ودراسة أخرى بعنوان «قوى الإقناع والدعاية في السلم والحرب».

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