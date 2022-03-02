محمد الشرقي يهنئ عبد الله الحفيتي لتخرجه في أكاديمية شرطة دبي

المصدر: الفجيرة - وام

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استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، ملازم ثاني عبد الله راشد الحفيتي، بمناسبة تخرجه في أكاديمية شرطة دبي.

وهنأ سمو ولي عهد الفجيرة، عبد الله الحفيتي، على تخرجه في الأكاديمية بنتائج مشرفة ضمن حفل تخريج الخمسين الذي أقيم في إكسبو دبي فبراير الماضي، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه العملية إلى جانب زملائه من حماة الوطن. وأكّد سمو ولي عهد الفجيرة، دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للشباب، وتوجيهات سموه بضرورة تمكينهم في القطاعات الهامة وتسليحهم بالمهارات والمعارف اللازمة بما يعزز مسيرة التنمية الشاملة في الدولة.

بدوره، وجّه ملازم ثاني عبد الله الحفيتي، شكره وامتنانه إلى سمو ولي عهد الفجيرة، على دعم سموه المتواصل لشباب الوطن وتشجيعهم على متابعة العمل الجاد لتحقيق مستقبل مزهر بالعطاء وخدمة الوطن.

حضر اللقاء سالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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