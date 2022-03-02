«الموارد البشرية» تشدد على تأدية الأجور بمواعيد استحقاقها

المصدر: (دبي - البيان)

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ضرورة التزام أصحاب العمل، بتأدية الأجور للعاملين لديهم في مواعيد استحقاقها، وعلى النحو المتفق عليه في عقد العمل، وذلك من خلال نظام حماية الأجور.

جاء ذلك، بموجب قرار وزاري، تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار تعزيز الحماية في سوق العمل، بما يسهم في زيادة جاذبية وإنتاجية السوق، واستقرار علاقة العمل التعاقدية، وهو ما يعد أحد أبرز مستهدفات المنظومة التشريعية لسوق العمل.

وقال محسن النسي مدير إدارة أنظمة التفتيش في وزارة الموارد البشرية والتوطين، إن حصول العامل على أجره في موعد استحقاقه، وبالقدر المتفق عليه في عقد العمل، يعد واحداً من الحقوق التي يجب على أصحاب العمل الإيفاء بها.

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