«طرق دبي» توفر خدمات النقل البحري في «سوق المرفأ»

المصدر: دبي- البيان

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أصبح الوصول إلى «سوق المرفأ» في «جزر ديرة»،السوق الجديد على الواجهة البحرية،والسوق التجاري التابع لشركة «نخيل»، أسهل بفضل محطات العبرات والفيري الحديثة، التي أُطلقت في إطار عقد شراكة جديدة بين شركة «نخيل»، و«هيئة الطرق والمواصلات بدبي» (RTA)، وسوف تكون الرحلات في الاتجاهين مجانية خلال الأشهر الخمسة الأولى من تاريخ انطلاق هذه الخدمة.

تُسيّر الرحلات التي تربط «سوق المرفأ»، بـ «سوق دبي القديم»، و«سوق ديرة القديم»، في الاتجاهين، بواسطة العبرة، اعتباراً من الساعة 5 عصراً، ولغاية الساعة 10 ليلاً، أيام العمل الأسبوعية العادية، وتستغرق الرحلة الواحدة متوسط 30 دقيقة، على أن تنطلق عند الساعة 10 صباحاً، وتستمر لغاية الساعة 12 ظهراً، ومن الساعة 5 عصراً إلى الساعة 10 ليلاً،وذلك خلال عطلات نهاية الأسبوع (أيام الجمعة والسبت والأحد).

من جهته، قال أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي: نحن سعداء بالتعاون مع شركة «نخيل» بهدف إطلاق خدمة العبرات والفيري، وهي وسيلة النقل الأكثر تقليدية في المدينة.

حيث تتميز رحلات العبرات والفيري، بإطلالات على كورنيش ديرة، وسوق ديرة القديم، وخور دبي، وسوق الذهب، وهو ما يمنح العائلات الذي يتطلعون إلى استكشاف دبي، تجربة ممتعة ورائعة.

بدوره، قال معاذ عبد القادر الريس مدير عام سوق المرفأ: توفر خدمة العبرات والفيري الجديدة، وسيلة تنقل جديدة مهمة بالنسبة للسكان المحليين،أو أولئك القادمين من مناطق أبعد، لكي يصلوا إلى أحدث وجهاتنا للبيع بالتجزئة.

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