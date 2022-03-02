وزارة الطاقة تكرّم 49 خريجاً في مبادرة «أجيالنا التخصصية»

المصدر: دبي - البيان

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كرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية 49 خريجاً وخريجة من منتسبي الدفعة الرابعة من مبادرة «أجيالنا التخصصية» من ذوي التخصصات الهندسية والباحثين عن عمل ممن لا يملكون الخبرة الميدانية، والتي تعتبر من المبادرات التي أحدثت فارقاً خلال السنوات السابقة على مستوى الدولة، حيث إنها الأولى على مستوى الجهات الحكومية في دعم الخريجين الجدد، جاء ذلك،خلال الحفل الذي نظمته الوزارة في ديوانها بدبي، بحضور المهندسة نادية مسلم النقبي، الوكيلة المساعدة لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركاء الوزارة الداعمين للمبادرة، وعدد من مسؤولي الوزارة، إلى جانب الخريجين المتدربين.

3 مشاريع

وقد تم تكريم أفضل 3 مشاريع مقدمة من منتسبي الدورة من إجمالي 20 مشروعاً، وتم تكريم عبد الله العويس الشامسي عن أفضل نظام لحماية العدادات الذكية بواسطة الذكاء الاصطناعي، وحمد الحمادي عن مشروع الكي على البارد حسن آل علي عن مشروع تحسين تصميم الطرق الاتحادية من خلال تقييم الشاحنات الثقيلة .

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