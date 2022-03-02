«الإمارات للموهوبين» تناقش برنامج اختبارات الذكاء للعلماء الشباب

المصدر: دبي- البيان

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استعرض مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي،رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبحضور الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات، مقترح برنامج اختبارات الذكاء للعلماء الشباب، الذي أعدته الوزارة، والذي تضمن أهداف البرنامج وطرق اكتشاف الموهوبين وتشجيعهم، وتهيئة المناخ المناسب لهم، وتنمية قدراتهم واستثمارها في دفع عجلة التنمية المجتمعية، وتوفير الحماية للملكية الفكرية للموهوبين.

سيناريوهات

وعرضت الدكتورة الضحاك، أهم السيناريوهات والمراحل المقترحة وأهداف البرنامج والمتابعة اللاحقة له، واطلع المجلس على اللمسات النهائية لمقترح مجلة الجمعية التي تحمل اسم «موهبة وطن» وأهم الأبواب والصفحات والفقرات التي تتضمنها المجلة، واستعرض المجلس إجراءات العمل على تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني للجمعية.

كما اطلع المجلس على عرض حول دعم الموهوبين من أبناء الدولة.

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