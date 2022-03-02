سعود المعلا يستقبل وفد «إكسبو» ويشيد بالإنجازات

المصدر: أم القيوين- وام

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أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أن إنجازات دولة الإمارات، تمثل إلهاماً للعالم بأسره، بقدرتها على تنظيم نسخة استثنائية من إكسبو الدولي، جمعت فيه الدول والشعوب، لتحقق شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل».

جاء ذلك، خلال استقبال سموه، وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، بالديوان الأميري أمس، وفداً من إكسبو 2020 دبي، برئاسة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي، والذي ضم عدداً من المفوضين العامين لأجنحة الدول المشاركة في الحدث الدولي.

وأضاف صاحب السمو حاكم أم القيوين، أن تزامن انعقاد إكسبو 2020 دبي، مع احتفالات بلدنا بخمسين عاماً على الاتحاد، خير مثال على التقدم الذي حققته الدولة، بفضل جهود الآباء المؤسسين، والقيادة الرشيدة، وأبناء الوطن في كل الميادين.

نجاح

واطلع سموه من الهاشمي، على سير العمل في إكسبو 2020 دبي، وأبرز الإنجازات المتحققة. من جانبها،أعربت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، عن تقديرها العميق لدعم القيادة في إمارة أم القيوين لإكسبو 2020 دبي.

وأكدت أن نجاح الدولة في استضافة إكسبو 2020 دبي، في هذه المرحلة الدقيقة، علامة فارقة في تاريخها.

وضم الوفد الزائر، المفوض العام للسنغال الدكتور مالك ديوب، والمفوض العام للبهاماس السفير طوني جودة، والمفوض العام للسيشيل السفير جان كالود أدريان، والمفوض العام لموناكو ألبرت كرويسي، والمفوض العام لسلوفينيا ماتيك فولك، والمفوض العام لبولندا أدريان مالينوفسكي، والمفوض العام لهولندا كارل ريختر، والمفوض العام للمكسيك مارثا جاراميلو، ونائب المفوض العام لباربادوس آن ميلوز، ونائب المفوض العام لمالطا أنطوانيت كاتانيا، ونائب المفوض العام للسلفادور فانيسا بانداك، ونائب المفوض العام لجزر المارشال والتر ميوز، ومدير جناح الكاميرون هانز رودريغ، ومدير جناح سان مارينو ليتيسا كارديلي، ومدير جناح السودان محمد آدم أبو البشر، ومدير جناح جورجيا كيتيفان تشاخوا، ومدير جناح كوستاريكا كاتالينا سيليسكي، ومدير جناح مونتينغيرو ميلينا بيجوفتش، ومدير جناح البيرو مارسيلو كاربالار، ومدير جناح تايلاند أوماري تشارنارونغ، ومدير جناح موناكو سميرة جوهر.

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