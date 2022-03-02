حمد الشرقي يهنئ مواطنين بنيلهما الدكتوراه

المصدر: (الفجيرة - وام)

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استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر الرميلة كلاً من عبدالله سيف البادي، وعبدالعزيز البادي، لحصولهما على شهادة الدكتوراه من جامعة عين شمس في جمهورية مصر العربية. واستمع صاحب السمو حاكم الفجيرة، من كليهما، إلى شرح عن المواضيع التي ناقشتها رسالتهما في كل من تخصصَي إدارة الأعمال والقانون العام.

وهنّأ صاحب السمو حاكم الفجيرة، عبدالله البادي وعبدالعزيز البادي، على تحقيقهما هذا الإنجاز العلمي، متمنياً لهما التوفيق والنجاح. وعبّر كل من عبدالله البادي وعبدالعزيز البادي عن شكرهما لصاحب السمو حاكم الفجيرة، لدعم سموه لأبناء الوطن وتشجيعه لهم على تحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة.

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