بلدية دبي توفر حاويات مبتكرة لمسار الدراجات الهوائية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

خصصت بلدية دبي حاويات متميزة بتصميم عصري مبتكر ينسجم مع المظهر الجمالي للمدينة في مسار الدراجات الهوائية بمنطقة سيح السلم، انطلاقاً منها لتعزيز سعادة وراحة أفراد المجتمع كافة، وضمن توجهها لتعزيز المظهر الجمالي للمدينة وسعادة الجمهور.

وكشفت بلدية دبي أنه تم تركيب 70 حاوية عصرية متميزة في مسار الدراجات الهوائية بمنطقة سيح السلم، مصنوعة بأعلى مواصفات الجودة، وتساعد الدراجين على التخلص من نفاياتهم بسهولة من دون التوقف عن السير على المضمار.

وضمن خطة العمل سيتم استكمال التوزيع بمراحل مختلفة، وتأتي هذه المبادرة ضمن عدد كبير من المبادرات والبرامج والأفكار التحسينية المستدامة التي تسعى إلى تطبيقها بلدية دبي، وتحديداً تلك التي تسهم في تعزيز جمالية المدينة وتعزيز برامج الاستدامة، وهذا ينسجم مع الاهتمام المتزايد الذي توليه قيادتنا الرشيدة لمحور الاستدامة وتحقيق الاستفادة القصوى من النفايات وتحقيق قيم عالية بمؤشرات سعادة المتعاملين.

مواصفات

تبلغ سعة الحاويات الخاصة في مضمار الدراجات الهوائية 80 لتراً (للحاوية الواحدة منها)، وهي حاويات مخصصة لتجميع نفايات مرتادي المضمار مثل (العبوات البلاستيكية والمعدنية والورقية)، كما أنها مزودة أشرطة الإضاءة العاكسة الليلية، وتم اعتماد درجة انحناء وتصميم السلة والنفايات بسهولة من قبل مرتادي المضمار بدرجة انحناء 40 درجة، وتم الأخذ في الحسبان اختلاف أحجام الدراجات التي يستخدمها الكبار والصغار.

اهتمام مستمر

تهتم بلدية دبي بمراعاة التحسين المستمر في الأشكال الفنية لوسائل جمع النفايات وإضفاء شيء من الخصوصية لأنواع وأشكال الحاويات في بعض المناطق كالمناطق الصحراوية والتجارية والتاريخية وغيرها، وذلك لإيمانها التام بأهمية التطوير والتحسين على كل مقومات الإدارة المستدامة للنفايات التي من الممكن أن تسهم بشكل أو بآخر في جمال المظهر الحضاري للمدينة وسعادة المجتمع وتعزيز قيم الاستدامة البيئية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز