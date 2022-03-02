«التغير المناخي» تطلق البوابة الإلكترونية للمستحضرات البيطرية

المصدر: دبي - وام

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أطلقت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة البوابة الإلكترونية الرقمية للمستحضرات البيطرية (E-Vet Gate) المنصة الرقمية الشاملة للمستحضرات كافة الخاصة بهذا المجال.

ويأتي إطلاق البوابة استكمالاً لدور الوزارة في ضمان التطبيق السليم للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية والذي ينظم عملية تداول المستحضرات البيطرية وطرائق وضوابط الرقابة للحد من التجاوزات الناتجة عن الممارسات الخطأ في عملية التداول.

رافد جديد

وقالت معالي مريم المهيري: «تنمية الثروة الحيوانية تمثل إحدى أولويات الوزارة ضمن توجهها الاستراتيجي لتعزيز الأمن والغذائي، ولذا تعمل عبر منظومة متكاملة على ضمان صحتها عبر تعزيز الرقابة على المستحضرات البيطرية. وتمثل البوابة الإلكترونية الجديدة رافداً جديداً لتسهيل إطلاع العاملين في مجال الثروة الحيوانية على المستحضرات الآمنة والمعتمدة المتداولة في السوق المحلي، ومواصفاتها واستخداماتها».

مصادر موثقة

وتهدف البوابة الجديدة إلى توفير تطبيق يساعد الأطباء البيطريين العاملين في المجالات الطبية البيطرية ومربي الثروة الحيوانية كافة على الاطلاع على المستحضرات البيطرية المسجلة في الدولة، بشكل يضمن تداول المستحضرات البيطرية من مصادر موثقة والحد من تداول الأخرى مجهولة المصدر أو غير المسجلة، ما يسهم بشكل مباشر في تعزيز الصحة الحيوانية، وبالتبعية الصحة العامة وصحة البيئة، بالإضافة إلى خفض أخطار انتشار الأمراض الوبائية والمعدية وما يترتب على ذلك من رفع معدلات الأمن الحيوي وتعزيز سلامة الغذاء.

وسوف تتوافر البوابة الإلكترونية ضمن التطبيق الذكي للوزارة وعلى الموقع الخارجي للوزارة وتتيح الاطلاع المباشر لجميع المهتمين في هذا المجال على حزمة متكاملة من المعلومات عن المستحضرات البيطرية المسجلة في الدولة بما يمكنهم من الإدارة المثلى لمشاريع الإنتاج الحيواني ورفع إسهامهم في الإنتاج المحلي بما يسهم في تحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي والحيواني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويمتاز التطبيق ببساطة تصميمه ما يسهل وصول المتعامل للخدمات بشكل سريع، ويوفر قنوات مختلفة لتقديم أي اقتراحات على البوابة.

قائمة

تعد البوابة الرقمية، الأولى إقليمياً وعالمياً في توفير قائمة شاملة بالمستحضرات البيطرية المسجلة. وسيتم تحديث البوابة بشكل دوري مع توفير البيانات كافة المتعلقة بالمستحضر البيطري والنشرات الداخلية له.

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