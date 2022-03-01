سهيل المزروعي: ربط أبوظبي ودبي بخط قطار مباشر يرسخ مكانة الإمارات الرائدة في قطاع النقل

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقدم معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة الإنجاز المتميز المتمثل في اكتمال الربط بين إمارتي أبوظبي ودبي بخط السكك الحديدية الرئيسي لـ«قطار الاتحاد».

كما تقدم معاليه بالشكر لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، وفريق عمل شركة الاتحاد للقطارات، على جهودهم الجبارة خلال جميع مراحل تنفيذ المشروع، الذي يقربنا أكثر للريادة العالمية ومئوية الإمارات 2071.

وقال معاليه: «تواصل دولة الإمارات جهودها للتأسيس لمرحلة جديدة من التنمية المستدامة للخمسين عاماً المقبلة، بإطلاقها المشاريع الريادية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والتجاري والتنموي».

وأكد أن مشروع ربط إمارتي أبوظبي ودبي بخط قطار مباشر ضمن شبكة «قطار الاتحاد»، يعد واحداً من المشاريع القادرة على ترسيخ مكانة الإمارات إقليمياً ودولياً كمركز عالمي للريادة في المجالات التنموية، وخصوصاً النقل البري واللوجستي، ويعزز من تنافسية الدولة عالمياً، ويدعم شبكة النقل البري الحديثة والبنية التحتية التي تمتلكها الإمارات».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز