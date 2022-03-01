«قضاء أبوظبي» يستبعد العودة للتقاضي الحضوري قريباً

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أكدت دائرة القضاء أبوظبي أنه لا يوجد في الوقت الحالي، قرار أو توجه لعودة إجراءات التقاضي الحضوري قريباً، جاء ذلك خلال ملتقى إعلامي نظمته الدائرة أمس، تحت عنوان «التقرير السنوي لدائرة القضاء 2021... أرقام وإنجازات». وسجلت الدائرة إنجازاً كبيراً في نسب الفصل في القضايا خلال عام 2021، بلغت 98.63 % خلال العام الماضي. مشيرة في الوقت نفسه بأن عدد القضايا المعروضة سجلت هي الأخرى ارتفاعاً بنسبة بلغت 29.4 % وذلك بالمقارنة مع عام 2020.

وتعكس تلك النسبة، نجاح محاكم أبوظبي في الحفاظ على نسبة فصل في الدعاوى تفوق الـ 98%، وسجلت محاكم الظفرة أعلى نسب فصل في الدعوى مسجلة، نسبة 99.17% بواقع 3529 دعوى تم البت فيها، تلتها محاكم العين التي حققت نسبة فصل وصلت إلى 98.80، بواقع 28 ألفاً و552 دعوى، بينما بلغت نسبة الفصل في محاكم أبوظبي 98.67%، بواقع 104 آلاف و964 دعوى تم البت فيها.

وتفصيلاً، فقد نظمت دائرة القضاء أبوظبي، أمس، ملتقى إعلامياً، تحت عنوان «التقرير السنوي لدائرة القضاء 2021... أرقام وإنجازات»، أكدت خلاله بأن النتائج والإحصائيات المحققة منذ تفعيل آليات التقاضي «عن بعد» اعتماداً على البنية التكنولوجية المتطورة التي تمتلكها الدائرة، توضح نجاح تلك الممارسات واستمرارية إنجازها للقضايا المعروضة، على الرغم من زيادتها، مضيفة بأنه «لا يوجد في الوقت الحالي، قرار أو توجه لعودة إجراءات التقاضي الحضوري التي كانت متبعة في السابق، خاصة في ظل ما تلقاه إجراءات التقاضي «عن بعد» من إشادة من قبل كافة أطراف التقاضي لما تتميز به من سرعة وسهولة وإنجاز».

مقيد

وأشارت المؤشرات الإحصائية لدائرة القضاء أبوظبي إلى أن عدد الدعاوى التي تم البت فيها في عام 2021، بلغ 166 ألفاً و899 دعوى، بنسبة فصل وصلت إلى 98.63%، في الوقت الذي شهدت فيه الفترة تقييد وإحالة من التحضير لعدد 155 ألفاً و478 دعوى.

ووصل عدد الطلبات الإلكترونية المقدمة خلال العام الماضي إلى 607 آلاف و118 طلباً، وعدد جلسات المحاكمة «عن بعد» إلى 70 ألفاً و716 جلسة.

وبينت الدائرة بأن خطتها الاستراتيجية لعام 2021 – 2022 تشتمل على 32 مؤشراً استراتيجياً، و4 أولويات استراتيجية هي: دعم التخصص القضائي وضمان جودة الأحكام القضائية وأعمال النيابة العامة، ضمان الاستدامة واستمرارية الأعمال في ضوء استشراف المستقبل، ضمان إسعاد المتعاملين عبر تقديم خدمات عدلية وقضائية ذكية ومبتكرة، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة دائرة القضاء وتواجدها في الساحة القضائية العالمية.

درجات التقاضي

أما على مستوى درجات التقاضي، فقد بلغ إجمالي عدد الدعاوى المتداولة أمام محاكم أبوظبي الابتدائية، 138 ألفاً و806 دعاوى، تم البت في 137 ألفاً و45 دعوى، وشهدت المحاكم الاستئنافية تداول 23 ألفاً و854 دعوى، والبت في 23 ألفاً و423 دعوى، بينما سجلت محكمة النقض، تداول 6556 دعوى، والبت في 6431 دعوى.

وفيما يتعلق بالفترات الزمنية لمدة نظر الدعوى وصدور الحكم، فقد أشارت الإحصائيات إلى تسجيل المحكمة نسبة فصل وصلت إلى 83%.

النيابة العامة

وبلغ إجمالي عدد القضايا الواردة إلى النيابة العامة بإمارة أبوظبي 129 ألفاً و63 قضية، وعدد عمليات التحقيق «عن بعد» 7770 تحقيقاً، بينما بلغ إجمالي عدد إجراءات تنفيذ الأحكام نحو 72 ألفاً و812 إجراء، والأوامر الجزائية 45 ألفاً و247 أمراً.

وأصدرت النيابة العامة خلال العام الماضي، 66 ألفاً و256 أمر إحالة، في الوقت الذي نفذت فيه 94 ألفاً و602 طلب إلكتروني.

21 %

أما فيما يتعلق بالخدمات العدلية، فقد بلغ إجمالي عدد معاملات عقود الزواج المنجزة 6443 معاملة بنسبة زيادة وصلت إلى 21%، ومعاملات وصايا غير المسلمين المنجزة إلى 2007 معاملات بنسبة زيادة بلغت 16%، فيما بلغ إجمالي عدد معاملات التوثيق المنجزة 78 ألفاً و228 معاملة بزيادة وصلت إلى 50%، ومعاملات الكاتب العدل المنجزة 95 ألفاً و707 معاملات بزيادة 6%.

ووصل إجمالي جلسات الخبرة المنعقدة خلال الفترة ذاتها إلى 4575 جلسة، وعدد عمليات الندب إلى 5673 عملية ندب، فيما تم عقد 4575 جلسة خبرة بنسبة زيادة وصلت إلى 20%.

وشهد العام الماضي تنفيذ مركز رؤية، لنحو 10 آلاف و628 أمر رؤية، بينما بلغ عدد الطلبات المنجزة عن طريق مركز العلوم الجنائية والإلكترونية 4890 طلباً.

مشاريع

واستعرض أهم المشاريع التي تم إنجازها خلال العام الماضي 2021، والتي منها «النافذة الموحدة للتقاضي» والتي تتيح لقضاة محاكمة مدينة أبوظبي والعين والظفرة، النظر وإصدار الأحكام في القضايا الواردة دون التقيد بالمكان الجغرافي لقيد القضية، ومشروع «محكمة الأحوال الشخصية لغير المسلمين»، ومشروع «القيد التفاعلي» الذي يعتمد الذكاء الاصطناعي في تحديد نوع الدعوى والمحكمة المختصة، والذي تم من خلاله تقديم 5458 خدمة منذ إطلاقه في يونيو 2021.

المصادقة الرقمية

وتضمنت قائم المشروعات التي أنجزتها الدائرة خلال عام 2021 مشروع «المصادقة الرقمية لاعتماد الوثائق» والذي يتيح اعتماد الوثائق الصادرة عن أنظمة الدائرة بطريقة رقمية متكاملة وموائمة، حيث تم تطبيق المرحلة الأولى منه على وثائق الكاتب العدل، بإجمالي معاملات مصدقة رقمياً وصل إلى 162 ألفاً و868 معاملة خلال عام 2021.

ولفتت الإحصائيات إلى تولي محكمة المطالبات البسيطة في أبوظبي، المعنية بالفصل في النزاعات المدنية والتجارية والعمالية ودعاوى المطالبة بالأجور التي تقل عن 500 ألف درهم، النظر في 2772 دعوى خلال 6 أشهر من العام الماضي.

أكثر من 100 عقد زواج مدني

قالت دائرة القضاء أبوظبي بأن محكمة مسائل الأسرة المدنية، تلقت أكثر من 100 طلب لعقد زواج مدني منذ إنشائها، مقدمة من أكثر من 35 جنسية، مشيرة بأن المحكمة المتخصصة الجديدة معنية بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وجميع نماذج الدعاوى الخاصة بها وإجراءاتها مزدوجة اللغة لتشمل اللغتين العربية والإنجليزية، وذلك تسهيلاً على الجاليات الأجنبية في فهم إجراءات المحاكمة وتعزيزاً للشفافية القضائية، كما توفر مظلة قضائية حديثة للأجانب لحل النزاعات بشكل مرن بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

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