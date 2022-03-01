فعاليات بلاتفورم 09 تنطلق في الفجيرة غداً

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق غداً فعاليات الدورة الثامنة من بلاتفورم 09 لعرض إبداعات سيدات الأعمال في الشرق الأوسط، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وتحت رعاية الشيخة شمسة بنت حمد بن محمد الشرقي.

وتقام الفعاليات في ساحة الاحتفالات بمنطقة الرميلة بالفجيرة، وتستمر مدة خمسة أيام متواصلة من الساعة 3 مساءً وحتى 12 صباحاً، وتحت شعار «أورا» وهي الهالة التي تمثل طاقة كل إنسان، بمشاركة 9 منصات تفاعلية ومبتكرة.

وقالت الشيخة شمسة بنت حمد: على مدار العامين الماضيين مررنا جميعنا بجائحة استنزفت طاقاتنا، وتعلمنا من خلالها الكثير، واكتشفنا أوجه أخرى لقوتنا وطاقتنا، ولذلك يسلط معرضنا لهذا العام على هذه الطاقة في معانيها وكيفية تعزيزها، وبعد غياب أكثر من عام نلقاكم مجدداً في موعد وعنوان جديد، ونحتفل من الفجيرة بالمرأة العربية ونسعى لإيصال إبداعاتها إلى العالم العربي، في كل عام.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز