«صحة» تُقدم «ريزوم» لأول مرة لعلاج تضخم البروستاتا الحميد

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أدخلت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» علاجاً غير جراحي يُسمى العلاج ببخار الماء ـ ريزوم لعلاج تضخم البروستاتا الحميد والمعروف عادةً باسم «تضخم البروستاتا».

ونجح أطباء مستشفى توام إحدى منشآت شركة «صحة» في علاج مريض يبلغ من العمر 67 عاماً باستخدام هذا العلاج الثوري غير الجراحي وحقق تحسناً ملحوظاً في حالة المريض.

ويستخدم الريزوم الطاقة الطبيعية الموجودة في بخار الماء لإزالة أنسجة البروستاتا الزائدة التي تضغط على مجرى البول ويتضمن هذا الإجراء القصير الذي يستغرق يوماً واحداً فقط سلسلة من علاجات تستغرق 9 ثوان من كل علاج يتم خلالها إطلاق بخار الماء على أنسجة البروستاتا المُستهدفة عن طريق إدخال مسبار في مجرى البول وبمرور الوقت يتخلص الجسم من الأنسجة الزائدة من خلال عملية الشفاء الطبيعية مما يؤدي إلى تقلص البروستاتا ويفتح الإحليل ويُخفف من أعراض تضخم البروستاتا الحميد إذ يتم تحديد عدد مرات العلاج المطلوبة من قبل الطبيب بناءً على حجم البروستاتا المتضخمة.

إجراء

وقال الدكتور موفق سلمان استشاري جراحة المسالك البولية ورئيس قسم المسالك البولية في مستشفى توام إن علاج ريزوم ببخار الماء هو إجراء غير مؤلم ولا يتطلب أية شقوق أو تخديراً عاماً ويعود معظم المرضى إلى حياتهم الطبيعية في غضون أيام قليلة كما يحافظ هذا الإجراء على الوظيفة الجنسية.

وأضاف إن الاستجابة للعلاج تختلف من مريض لآخر وأن معظم المرضى يشعرون باختفاء الأعراض في غضون أسبوعين ويستفيدون من العلاج كلياً في غضون ثلاثة أشهر.

وأكد أن هذا العلاج سيُساعد المرضى الذين يعانون من تضخم البروستاتا الحميد على التخلص من الأعراض المتعبة التي تؤثر على حياتهم اليومية.

وقبل خضوعه للإجراء كان المريض وهو مهندس سوري يعمل في العين يُعاني من تضخم البروستاتا الحميد منذ ما يقارب العشر سنوات مما أثر على حياته ونومه وعلاقاته بشكل كبير.

وقال المريض إن العملية لم تكن مؤلمة بتاتاً وأنه محظوظ جداً لوجود فريق من الأطباء وموظفي الدعم الطبي من ذوي الخبرة العالية في مستشفى توام الذين قدموا له الرعاية الصحية عالية المستوى وأن حالته تحسنت بشكل ملحوظ وبدأ يتبول بشكلٍ طبيعي أكثر وخفّت معاناته التي استمرت لعشر سنوات مؤكداً أن العملية غيرت حياته كلياً.

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