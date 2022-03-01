دعوة لدعم مرضى السرطان بزكاة الأموال

المصدر: الشارقة - البيان

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دعت جمعية أصدقاء مرضى السرطان المعنية إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي لمرضى السرطان ونشر الوعي بالمرض وأهمية الكشف المبكر عنه، وذلك ضمن إطلاق الدورة العاشرة من حملة «أنا استحق الحياة» لجمع زكاة المال خلال شهر رمضان المبارك بهدف مساعدة مرضى السرطان المتعففين الذين لا يمكنهم تحمّل تكاليف العلاج.

ووجهت الجمعية، التي توفر الدعم المادي والمعنوي لمرضى السرطان وعائلاتهم على مدى العام، الدعوة للمجتمع الإماراتي لمواصلة دعم حملتها السنويّة عبر التبرع بزكاة المال لإعادة الأمل إلى حياة الأسر المتعففة، بما يعكس قيم الخير والعطاء وروح الإحسان خلال الشهر الفضيل.

خيارات

وأتاحت الجمعية للمواطنين والمقيمين في الدولة بالإضافة إلى مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص والبنوك والشركات التبرع في حملة هذا العام «عن بُعد» من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجمعية (www.focp.ae)، كما تتوفر قسائم شرائية بقيمة 10، 50، 100، 500، 1000 درهم على الرابط التالي (https://focp.ae/coupon).

وتوفر الجمعية فرصة التبرع عن طريق الرسائل القصيرة عبر شركة «اتصالات» من خلال إرسال كلمة (Zakat) إلى رقم 6447 للتبرع بـ20 درهماً، وإلى رقم 4426 للتبرع بـ50 درهماً، وإلى 4467 للتبرع بـ200 درهم، وإلى 2308 للتبرع بـ500 درهم.

حوالات

ويمكن إجراء الحوالات المصرفيّة على حساب الجمعيّة «زكاتكم علاجهم»، رقم (0011364854002) في مصرف الشارقة الإسلامي، مع العلم أن رقم الحساب المصرفي الدولي «IBAN» هو التالي: (AE440410000011364854002).

وتستند المبادرة التي أطلقتها الجمعية إلى فتوى شرعيّة أصدرتها «اللجنة الدائمة للفتوى» في إمارة الشارقة أتاحت الاستفادة من زكاة المال لمساعدة المرضى الفقراء والمساكين في حال عدم قدرتهم على تحمل تكاليف العلاج.

تبرعات

ومنذ انطلاقها في عام 2013، جمعت الحملة 11.1 مليون درهم من زكاة أموال الأفراد والمؤسسات الحكومية والمنظمات والشركات الخاصة، تم تخصيصها لتغطية تكاليف علاج 2020 مريضاً، ونجحت الحملة في العام الماضي بجمع 2.2 مليون درهم خصصتها لعلاج 354 مريضاً، حيث قدمت 29 جلسة علاج كيماوي، و4 جلسات علاج بالأشعة، و4 عمليات جراحيّة، و20 علاجاً دوائياً، و17 تصويراً بالرنين المغناطيسي (طبقي محوري)، وتوفير 53 جهازاً طبياً، بالإضافة إلى رعاية 206 قسائم شرائية.

إعادة الأمل

بدورها، قالت أمل المازمي، مدير إدارة التميز المؤسسي في جمعية أصدقاء مرضى السرطان: «شهر رمضان المبارك، شهر الخير والمودة والرحمة، وهو الشهر الأمثل للتراحم والتعاطف مع المتعففين، والتخفيف عنهم ومد يد العون لهم، وستسهم أموال الزكاة التي سيتم جمعها من خلال حملة «أنا استحق الحياة» بإعادة الأمل إلى حياة الأطفال والنساء والرجال المصابين بالسرطان، والذين لا يستطيعون تحمّل تكاليف العلاج».

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