«الجراحة الافتراضية للتقويم الفكي» ورشة تدريبية في مستشفى الكويت بدبي

المصدر: دبي - البيان

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نظم مستشفى الكويت بدبي التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ورشة تدريبية عن التخطيط الجراحي الافتراضي للتقويم الفكي «تقنية التخطيط الجراحي ثلاثي الأبعاد» استهدفت تدريب أكثر من 50 من أطباء وطبيبات جراحة الوجه والفكين وأطباء تقويم الأسنان على تقنية التخطيط الجراحي الافتراضي.

وتعد تقنية التخطيط الجراحي ثلاثية الأبعاد واحدة من الخدمات الريادية البارزة التي دخلت منظومة المؤسسة بحسبانها تقنية فائقة الذكاء تستخدم التخطيط الجراحي الافتراضي ثلاثي الأبعاد في جراحة الوجه والفكين وجراحات الأسنان ما يعد تطوراً كبيراً في جراحة الفكين.

كما تعد هذه التقنية من أهم الوسائل المتبعة عالمياً لتخطيط الحالات الجراحية التجميلية والمعقدة وذلك من خلال التخطيط المستند إلى البيانات الدقيقة للإجراءات الجراحية والتصميم الفعال ويعد من أوائل البرامج في العالم التي تمكّن من تخطيط وتحقيق حلول افتراضية مخصصة للمرضى على منصة واحدة.

جودة

وأكد الدكتور سالم الكعبي أخصائي الجراحات الفكية التقويمية في مستشفى الكويت بدبي أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وفي إطار استراتيجيتها الهادفة إلى رفع جودة الخدمات الصحية وتعزيزها بالممكنات التقنية زودت المستشفى هذه التقنية المتطورة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بهدف الارتقاء بجراحات «الوجه والفكين» من خلال أحدث التقنيات التكنولوجية فائقة الذكاء.

وأضاف إن الدعم الذي توفره المؤسسة للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية التابعة لها أحدث نقلة نوعية في مستوى وجودة الخدمات التي توفرها للمتعاملين وارتقى بقدرات وكفاءات هذه المراكز بالإضافة إلى أن إشرافها على البرامج التدريبية المتعلقة بالخدمات الحديثة أسهم في تمكين الكوادر الطبية والتمريضية ما قاد إلى تسريع استجابة المراكز والمستشفيات للحالات الجراحية ورفع من دقة أعمالها وعزز من مخرجاتها الطبية.

وتعد هذه الورشة أول ورشة تدريبية بعد أن زودت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مستشفى الكويت بدبي تقنية التخطيط الجراحي في مطلع العام الجاري إذ أطلعت أطباء وطبيبات جراحة الوجه والفكين وأطباء تقويم الأسنان في المستشفى على آليات الجراحة الافتراضية للوجه والفكين.

واستعرضت الورشة - التي قدمها كل من الطبيب الزائر الدكتور ميلفن مانينكي من هولندا والدكتور سالم الكعبي المختصين بالجراحات الفكية التقويمية - عدداً من العمليات الجراحية التي تم إجراؤها في الأسبوع الماضي باستخدام هذه التقنية بالإضافة إلى مناقشة مجموعة من الحالات المعقدة لدى الأطباء وتحليلها باستخدام تقنية التخطيط الجراحي الافتراضي.

ووفرت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لعدد كبير من المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها أخيراً حزمة من الخدمات الصحية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وتفردت المؤسسة بدعم منظومتها من الخدمات الصحية بـ16 مشروعاً ذكياً بعضها يستخدم المرة الأولى على مستوى العالم فيما يستخدم بعضها الآخر المرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط ما أحدث قفزة نوعية في جودة الخدمات الصحية الذكية في الدولة.

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