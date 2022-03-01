مؤتمر جودة الحياة لذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة في الشارقة 8 الجاري

المصدر: الشارقة – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق في الثامن من الشهر الحالي، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الافتراضي «جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة»، الذي تنظمه مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بالتعاون مع الجامعة الهاشمية في المملكة الأردنية الهاشمية يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 مارس 2022، وذلك بمشاركة نخبة من الأكاديميين والاختصاصيين والأطباء.

يتحدث في افتتاح المؤتمر كل من الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام المدينة، والدكتور فواز العبد الحق الزبون رئيس الجامعة الهاشمية الأردنية، والبرفيسور لي سانغ – موك الأستاذ المشارك في كلية العلوم الأرضية والبيئية في جامعة سيئول الوطنية عضو الأكاديمية الكورية للعلوم والتكنولوجيا.

رفع

وأكدت منى عبد الكريم اليافعي مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، أن الهدف الرئيسي للمؤتمر رفع مستوى الوعي حول أحدث المستجدات والممارسات الطبية والعلمية والعملية والتربوية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة، وتسليط الضوء على أهم القضايا والحقوق المتعلقة بهم، بالإضافة إلى توفير معارف جديدة وتبادل خبرات مميزة، واقتراح حلول لبعض القضايا والصعوبات، وهو ما يضيف إلى جودة حياة هذه الفئة المهمة من أفراد المجتمع وأسرهم.

وقالت اليافعي: تنطلق الخدمات الإنسانية في هذا المسعى من رؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية التي تتضمن اتباعَ معايير التميز والجودة والكفاءة وتبنّي أسس المساواة والتنوع وإنتاج المعرفة على المستويين المحلي والدولي، ومن توجّهها لتوظيف أفضل الممارسات لصالح رفاهية الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع بأسره.

وأضافت: لأنَّ المدينة تولي أهمية كبيرة للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة، خصَّصت لهم «مركز الإعاقات الشديدة» الذي أنشأته عام 2011ـ 2012 ضمن مدرسة الوفاء لتنمية القدرات (فرع الرملة) سعياً لتقديم أفضل الخدمات لهم.

حيث بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة الذين قدمت لهم المدينة خدماتها خلال العام الدراسي 2020 ـ 2021 فقط (95) شخصاً، أمّا في العام الحالي 2022 – 2021 فيبلغ عدد الأشخاص المستفيدين من خدمات المدينة (115) شخصاً.

7 محاور

وقالت مدير المدينة إن المؤتمر الذي يستمر ليومين بمشاركة أكاديميين واختصاصيين وأطباء وعاملين في المجال من: جمهورية كوريا الجنوبية، سلطنة عمان، ألمانيا، روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فنلندا، فلسطين، المملكة العربية السعودية، لبنان، المملكة الأردنية الهاشمية والإمارات العربية المتحدة يضم 7 محاور هي: التربوي التأهيلي، الصحي العلاجي، الحقوق والقوانين للأشخاص ذوي الإعاقة، التمكين والإرشاد الأسري، تجارب وخبرات، التقنيات المساندة، قضايا جدلية وتوجهات معاصرة، ومع نهاية كل محور وقتٌ مخصص للاستفسارات والمناقشات الخاصة به.

ورش عمل

منى عبد الكريم أشارت إلى ورش العمل التي سيشهدها اليوم الثاني من المؤتمر، وهي ورشة اتّباع مقاربة «Basal Stimulation» في المؤسّسات لمرافقة شاملة ومختلفة تقدمها غادة كميد من مركز سيزو بيل في لبنان.

وورشة التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة التي ستقدمها البروفيسورة توبي لونج من جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية، وورشة العلاج بالموسيقى «تأهيل الإعاقات المتعددة الناتجة عن الحوادث الشديدة» التي سيقدمها البروفيسور «يو» من جامعة إيوا بكوريا الجنوبية.

تعاون

من جانبه أكد الدكتور فواز العبد الحق الزبون رئيس الجامعة الهاشمية الأردنية، أنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز للجامعة الهاشمية التعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في عقد مؤتمر «جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة»، والذي يدل على السعي الدؤوب من قبل المؤسستين لاحتواء ومناصرة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وفق أفضل الممارسات المعتمدة على نتائج البحث العلمي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز