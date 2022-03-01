80 فعالية حصاد مشاركة عجمان في شهر الابتكار 2022

المصدر: عجمان - وام

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اختتمت إمارة عجمان مشاركتها في فعاليات شهر الإمارات للابتكار 2022 بمشاركة 10 جهات ودوائر حكومية في الإمارة وهي دوائر البلدية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية السياحية والموارد البشرية وعجمان الرقمية والمالية والميناء و الجمارك والأراضي والتنظيم العقاري وهيئة النقل وغرفة تجارة وصناعة عجمان.

ونظمت الدوائر أكثر من 80 فعالية منها 41 ورشة عمل خاصة بالابتكار مقسمة إلى 12 ورشة افتراضية و29 ورشة واقعية، إضافة إلى 5 جلسات عصف ذهني ومسابقات خاصة بالابتكار و38 فعالية أخرى منها عرض الابتكارات من خلال المنصات الإلكترونية المجتمعية.

ونفذ برنامج عجمان للتميز عدة ورش منها ورش عمل رحلة المستقبل إلى الابتكار والشباب والابتكار والعلامات التجارية والمصنفات الفكرية.

أما دائرة الموارد البشرية فقد نظمت عدداً من ورش العمل منها ورشة لقياس مستوى نضج الابتكار للتعريف بمفهوم الابتكار، وأقامت دائرة التنمية السياحية مختبر الابتكار تحت عنوان إعادة هندسة تجربة زوار عجمان، فيما نفذت دائرة عجمان الرقمية عدداً من الورش منها ورشة «الأمن السيبراني عائق أم ممكن للابتكار».

ورش

كما نظمت هيئة النقل في عجمان مجموعة من الورش والفعاليات التي تدعم الابتكار مثل ورشة المنصة الافتراضية الداخلية للموظفين، ونفذت دائرة الميناء والجمارك مجموعة فعاليات لتعزيز الابتكار والتطور شملت ورشة للتفكير التصميمي وورشة ابتكر مع المتعامل ومسابقة الفكرة الابتكارية المستدامة.

فيما عززت غرفة تجارة وصناعة عجمان قدرات موظفيها بتنظيم عدة ورش وفعاليات تضمنت ورشة إطلاق برنامج صناع للمستقبل والبرنامج المتقدم لريادة الأعمال والابتكار في الصناعة.. بينما نظمت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري عدة ورش وفعاليات خلال شهر الابتكار شملت ورش محترف التفكير التصميمي والخدمات الاستباقية المترابطة ومسرعات الأعمال الاستراتيجية.

من جهتها نظمت دائرة المالية عدة فعاليات وورش تضمنت ورش الابتكار المالي والتفكير التصميمي باستخدام الليغو وقصص ملهمة لابتكارات جبارة، فيما نفذت دائرة التنمية الاقتصادية ورشتي الديمو دي وشاركني الابتكار، كما أطلقت مبادرة عجمان المستقبل، أما دائرة البلدية والتخطيط فقد نفذت عدداً من الفعاليات منها مختبر الابتكار للتدوير المستقبلي وورشة عمل الابتكار في إعادة التدوير.

كما شاركت عدد من الجهات الحكومية في إمارة عجمان في منصة الإمارات تبتكر 2022 في إكسبو 2020 دبي، وتم إعلان فوز دائرة المالية في عجمان بجائزة الإمارات تبتكر بفئة «أفضل ابتكار باستخدام الموارد روبوتات الفرسان».

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