4 شروط أساسية لشمول "أصحاب المهن الحرة" بقانون التقاعد بأبوظبي

المصدر: أبوظبي-منى خليفة

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أكد صندوق أبوظبي للتقاعد أن قرار شمول المواطنين العاملين لحساب أنفسهم من أصحاب العمل والمهن الحرة والأنشطة التجارية بقانون التقاعد في إمارة ابوظبي، لا ينطبق على المتقاعدين ممن يتلقون معاشاً تقاعدياً من أي جهة في الدولة، وأشار أن شروط الشمول الأخرى تتمثل في ألا يقل عمر المتقدم عن 18 ولا يزيد عن سن الإحالة للتقاعد "60 للرجل" و"55 للمرأة"، وأن يكـون لائق صحيـاً لمزاولة نشاطه أو مهنته الحرة بشهادة طبية صادرة عن الجهات الطبية الحكومية المختصة في الإمارة، وأن يكون من مواطني الدولة عند التسجيل.



وأشار الصندوق أن من ينطبق عليهم القرار يتم تسجيلهم كمؤمّن عليهم لدى الصندوق بشكل اختياري، على أن يتم معاملتهم معاملة المؤمّن عليهم في القطاع الخاص، وتقديم الطلب من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للصندوق أو الحضور شخصياً إلى مقر الصندوق.



وأوضح الصندوق أن على المؤمن عليهم العاملين لحساب أنفسهم ممن تنطبق عليهم الشروط، تقديم أربعة مستندات متمثلة في تقديم المستندات الرسمية والرخص التجارية التي يملكها أو شريك بها من الجهات الرسمية المعتمدة، وإقرار إثبات الدخل من النشاط يدعم شريحة الدخل المختارة وآخر بأنه غير مؤمن عليه لدى أي صندوق تقاعدي عامل في الدولة، هذا بالإضافة إلى تعبئة استمارة الخصم المباشر لمبالغ الاشتراكات التقاعدية والإقرار والتعهد بالموافقة على الخصم، ونسخة عن كتاب البنك برقم الحساب الدوليIBAN .



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