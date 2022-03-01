مارس يشهد ارتفاعاً تدريجياً بدرجات الحرارة

المصدر: أبوظبي-منى خليفة

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن شهر مارس سيشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة خاصة خلال النصف الثاني منه، إذ يعتبر مارس الشهر الأخير من شهور الشتاء، وجغرافياً يبدأ فصل الربيع في الحادي والعشرين من هذا الشهر بتعامد الشمس على خط الإستواء، ثم بعد ذلك تتجه ظاهريا شمالا نحو مدار السرطان.



وأوضح المركز في تقرير السمات المناخية لشهر مارس، أن تتأثر الدولة بمرور منخفضات جوية سطحية وعلوية متجهة من الغرب إلى الشرق، في بعض الحالات تتعمق المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا على المنطقة مما يؤدي إلى تكون سحب ركامية مصحوبة بأمطار ورياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة خاصة على المناطق المكشوفة.





وأشار المركز أن الرياح السائدة تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على آخر الليل و الصباح، ثم تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية فترة الظهيرة والمساء بتأثير دورة نسيم البر/البحر، كما تقل نسبة الرطوبة فى الهواء قليلا خلال هذا الشهر مقارنة بشهر فبراير خاصة مع النصف الثاني منه، يبلغ متوسط الرطوبة النسبية 52 % ، و تظل الفرص مهيئة لتشكل الضباب/ الضباب الخفيف على مناطق متفرقة من الدولة مع الاستقرار في الأحوال الجوية..

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