مجلس متعاملي طرق دبي يبحث مع الجمهور تطوير خدمات بطاقة نول

المصدر: البيان

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تفاعل عددٌ كبيرٌ من الجمهور من مختلف شرائح المجتمع مع الجلسة التفاعلية لمجلس المتعاملين في هيئة الطرق والمواصلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر، فيسبوك، إنستجرام)، التي بحثت مؤخراً تطوير خدمات بطاقة نول بجميع أنواعها الزرقاء والفضية والذهبية بالإضافة إلى التذكرة الحمراء.

ترأس الجلسة محمد عبيد الملاّ، عضو مجلس المديرين رئيس مجلس المتعاملين في هيئة الطرق والمواصلات وحضرها أعضاء المجلس وكل من فريق عمل إدارة التحصيل الآلي بقطاع خدمات الدعم التقني، إدارة أنظمة المواصلات بمؤسسة المواصلات العامة وإدارة إسعاد المتعاملين وإدارة التسويق والاتصال المؤسسي في قطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي.

ورحب الملا بالجمهور المشارك في الجلسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: "نحن، في هيئة الطرق والمواصلات، نحرص كلَّ الحرص على إشراك الجمهور من مختلف شرائح المجتمع، عبر مجلس المتعاملين، في تطوير وتحسين خدمات الهيئة عبر أفكارهم واقتراحاتهم وملاحظاتهم، التي تُسهِمُ بشكل فعّال في عمليات التطوير والتحسين والاتقاء بمستوى الخدمات المُقَدّمة إليهم عبر قنوات الهيئة."

وخرج المجلسُ بعددٍ من التوصيات والتوجيهات إلى المعنيين في إدارة أنظمة التحصيل الآلي، وتوجه السيد محمد عبيد الملا بالشكر والتقدير للجمهور المشارك في الجلسة، وأشاد بتفاعلهم من خلال طرح الأفكار والملاحظات والمقترحات، الخاصة بتحسين وتطوير خدمات بطاقة نول.

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