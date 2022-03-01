فاطمة بنت مبارك تهنئ حرم أمير الكويت باليوم الوطني وذكرى التحرير

المصدر: وام

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بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، برسالة تهنئة إلى حرم صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، صاحبة السمو الشيخة شريفة سليمان الجاسم بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير دولة الكويت الشقيقة.

وفيما يلي نص الرسالة:

" يُطيب لي أن أعرب لسموك ولصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت عن أصدق التهاني وأوفى الأماني بموفور الصحة والعافية وموصول الأفراح والمسرات، كما أعرب لكم عن مشاطرتي إياكم فرحة الاحتفال بالعيد الوطني الـ 61 المجيد والذكرى الـ 31 للتحرير، مجددة لكم التعبير عن اعتزازي بما يجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة وأسرتينا وشعبينا من الروابط التاريخية العميقة وبالأخوة الراسخة والتي تزداد قوة وصلابة يوماً بعد يوم ... سائلين الله تعالى أن يُعيد هذه المناسبة المجيدة ودولة الكويت الشقيقة تنعم باطراد التقدم والرخاء وبدوام العز والمجد والأمن والأمان والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.."

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