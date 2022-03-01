«قهوة وسوالف سعادة»بين مسؤولي وموظفي «إسلامية دبي»

المصدر: دبي- البيان

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نظم مجلس السعادة بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، لقاء ودياً تحت مسمى «قهوة... وسوالف سعادة» بين فريق القيادة بالدائرة، متمثلاً بحمد الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام الدائرة، إلى جانب عمر محمد الخطيب، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية، ومحمد علي بن زايد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد، وبطي عبد الله الجميري، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي، ومحمد مصبح ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بالإنابة، وموظفي الدائرة، إذ تم إدارة اللقاء من قبل نورة عبدالعزيز أميري، وذلك في إطار تعزيز قنوات التواصل، التي ترتقي بمستوى الأداء الفردي والمؤسسي.

وأكد الشيباني أثناء الكلمة الافتتاحية للقاء أن تنفيذ مثل هذا النوع من المبادرات ينعكس إيجاباً على الموظفين، ويخلق بيئة عمل صحية أساسها الاستعداد والتكامل، مشيراً إلى أن اللقاء يتضمن رسالة مهمة تستند إلى فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهو الاستثمار في الموظفين، بهدف النهوض بالعمل والمساهمة في تطويره والارتقاء به إلى أفضل معايير الجودة والتميز.

وتخلل اللقاء الودي مجموعة من النقاشات التي استعرضت رؤية الدائرة، وأهم المشاريع المستقبلية.

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