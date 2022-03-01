سيف بن زايد يعزي في وفاة خليفة الحبتور

المصدر: دبي - وام

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قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء إلى محمد بن خليفة الحبتور في وفاة المغفور له نجله خليفة، وذلك بمجلس العزاء بمنطقة ديرة بدبي. وأعرب سموه عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

واجب

إلى ذلك، قدم الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان واجب العزاء إلى محمد بن خليفة الحبتور في وفاة المغفور له نجله خليفة، وذلك في مجلس العزاء بمنطقة ديرة.

كما قدم واجب العزاء الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد آل سعود، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، ومعالي الفريق عبدالله المري القائد العام لشرطة دبي، والدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد رئيس دائرة الإفتاء، وأحمد عبدالكريم جلفار المدير العام لهيئة تنمية المجتمع بدبي.

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