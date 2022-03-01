تخريج 11 منتسباً ضمن الدفعة الـ6 لدبلوم خبير ملكية فكرية

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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احتفلت جمعية الإمارات للملكية الفكرية ومركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية، صباح أمس، بتخريج 11منتسباً للدفعة السادسة لدبلوم خبير ملكية فكرية ليصل إجمالي عدد الخريجين منذ انطلاق الدبلوم في عام 2018 إلى (76) خريجاً، حيث تم اعتماد شهاداتهم من قبل أكاديمية المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وذلك بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، وعبد الله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، واللواء الدكتورعبد القدوس العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، والدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب القضائي بوزارة العدل، والقاضي خالد عبيد المنصوري رئيس لجنة الخبراء والمحكمين بمحاكم دبي.

وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم في كلمته الافتتاحية: «يسعدني ويشرفني التواجد معكم اليوم في حفل تخريج أحد عشر منتسباً من برنامج دبلوم خبير الملكية الفكرية في الدفعة السادسة، الذين تدربوا على يد أبرز القضاة والخبراء والمستشارين والمدربين المعتمدين من المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو».

وأضاف معاليه: مما لا شك فيه أن مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية وجمعية الإمارات للملكية الفكرية تمكنا من خلق وزيادة الوعي المجتمعي بالملكية الفكرية على مدار سنوات، ليسَ فقطْ في مجال التدريب؛ وإنما في مجال التوعية أيضاً، ويشرفنا أن يصل إجمالي عدد الخريجين منذ انطلاق الدبلوم في عام ألفين وثمانية عشر إلى ستة وسبعين خريجاً تمكنوا من تحقيق نتائج باهرة في مجال الملكية الفكرية.

تحديات مستقبلية

وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان أن الاحتفال بتخريج دفعة جديدة يأتي انسجاماً مع رؤيتنا وقناعتنا بأهمية تعزيز قدراتنا في مجالات الابتكار وحماية الملكية الفكرية، حيث نحرص على تطوير حلول استباقية لمختلف التحديات المستقبلية، والعمل على تطبيق رسالتنا من خلال تعزيز الوعي لدى المجتمع الإماراتي بأهمية الملكية الفكرية، ضمن إطار الأهداف الاستراتيجية للمركز وللجمعية.

دعم

قال اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي: يسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان باسمي وباسم أعضاء مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية إلى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم- نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي- الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية على دعمه المتواصل لبرامج الجمعية.

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