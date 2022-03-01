«الوطني» يشارك بمؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى في المغرب

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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يترأس معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وفد المجلس المشارك في المؤتمر الحادي عشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، الذي يستضيفه مجلس المستشارين في المملكة المغربية بمدينة الرباط خلال الفترة ما بين 3 و5 مارس بمشاركة «25» رئيس برلمان.

يضم وفد المجلس في عضويته كلاً من سعيد راشد العابدي، والدكتور طارق حميد الطاير، وصابرين حسن اليماحي، وحميد علي الشامسي، ومريم ماجد بن ثنية، وأحمد حمد بوشهاب، وسهيل نخيرة العفاري، وعذراء حسن بن ركاض، وعفراء بخيت العليلي أعضاء المجلس، والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

ويلقي معالي غباش كلمة خلال المؤتمر حول موضوع التعاون دعامة أساسية للتأهيل الاقتصادي والتنموي في ظل تداعيات جائحة كورونا.

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