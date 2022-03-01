شرطة دبي تبحث تعزيز التعاون الأمني مع صربيا

المصدر: دبي - البيان

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زار ألكسندر فولين وزير الداخلية في جمهورية صربيا، ووفد مرافق، القيادة العامة لشرطة دبي، وكان في استقبالهم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.

ورحب معالي الفريق عبدالله خليفة المري بالوفد الزائر، مؤكداً، خلال اللقاء الذي حضره مساعدو القائد العام وعدد من مديري الإدارات العامة، حرص شرطة دبي على تعزيز سبل التعاون الأمني المشترك بين القيادة العامة لشرطة دبي ووزارة الداخلية في جمهورية صربيا، وتطوير هذه العلاقات للوصول بها إلى شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات.

واطّلع وزير الداخلية، خلال زيارته لشرطة دبي، يرافقه ماجا جيستروفيتش، نائبة رئيس قطاع التعاون الدولي في صربيا، وبوجدان بوسيك رادوفانوفيتش، رئيس مديرية الشرطة الجنائية، والدكتورة دانيكا ستيبيتش، القائم بأعمال سفارة جمهورية صربيا لدى الدولة، على التقنيات الحديثة لشرطة دبي في مجال تعزيز الأمن والأمان.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، أهمية تعزيز علاقات الشراكة الدولية، وتبادل المعارف والخبرات وأفضل التطبيقات الشرطية في مختلف المجالات التي تعزز الأمن والأمان والاستقرار.

منظومة عمل

واطّلع الوفد خلال زيارته، على منظومة العمل في إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، وأحدث الخدمات والمبادرات التي تعزز الأمن والأمان في الإمارة.

كما شاهد الوفد عرضاً حول البرامج والخطط والإنجازات الخاصة بأهداف مجالس المبادرات الحكومية في شرطة دبي.

هيكل تنظيمي

واطلع الوفد على منظومة عمل منصة E-crime الخاصة بتلقي بلاغات أفراد الجمهور المتعلقة بالجرائم الإلكترونية بصورة سلسلة وسهلة من خلال العنوان الإلكتروني www.ecrime.ae، التي تشمل: الابتزاز الإلكتروني والاختراق الإلكتروني وجرائم الاحتيالات المالية للتحويلات والاستخدامات غير المشروعة للبطاقة الائتمانية.

كما اطّلع الوفد على الهيكل التنظيمي لإدارة الشرطة السياحية، واستمع إلى الخدمات التي تقدمها لإسعاد زوار دولة الامارات ونماذج من الدوريات الأمنية الفارهة.

كما زار الوفد مركز شرطة دبي الذكي في «إكسبو2020 دبي»، واستمع إلى شرح حول خدماته للجمهور المقدمة بطريقة ذكية من دون أي تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة في اليوم، ويوفر الخدمات الجنائية والمرورية والشهادات والتصاريح والخدمات المجتمعية المُقدمة وفق أفضل المعايير والممارسات الشرطية العالمية.

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