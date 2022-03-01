«سلال» و«آيروفارمز» العالمية تعززان الممارسات الزراعية المستدامة

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت شركة سلال، المختصة في مجال المنتجات الغذائية الطازجة والتكنولوجيا الزراعية في إمارة أبوظبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة آيروفارمز (AeroFarms)، العالمية والمختصة في مجال الزراعة العمودية، لتعزيز التعاون طويل الأمد بين الطرفين في مجالات البحث والتطوير بهدف نقل المعرفة والتقنيات الخاصة بأنظمة الزراعة المتطورة للمزارعين المحليين.

وبموجب المذكرة، سيقوم الطرفان بتقييم الفرص المتعلقة بنقل التكنولوجيا والإمكانيات المتعلقة بتحليل البيانات المستخلصة من أنظمة الزراعة ذات التقنية العالية، الأمر الذي من شأنه تحسين الإنتاجية من المحاصيل الزراعية وتقليل التكلفة والهدر، إضافة إلى تعزيز الممارسات المستدامة بيئياً في القطاع الزراعي في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.

وأكد سالمين عبيد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة سلال - بهذه المناسبة - أهمية تنفيذ مشاريع البحث والتطوير لتنمية القطاع الزراعي في أبوظبي.

حلول

وقال العامري: «تكمن مهمتنا الرئيسية في شركة سلال في إيجاد حلول جديدة ومبتكرة لزيادة حجم الإنتاج الزراعي المحلي، وذلك من خلال تطبيق برامج نقل المعرفة وتنفيذ مشاريع البحث والتطوير التي تسهم في تعزيز النمو في القطاع الزراعي في الإمارة».

بدوره، قال ديفيد روزنبرغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة آيروفارمز: «تتطلع آيروفارمز لتعزيز أطر التعاون والشراكة مع الشركات العالمية الرائدة كشركة سلال لإيجاد حلول زراعية مبتكرة لتحسين النظم الغذائية في الإمارات».

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