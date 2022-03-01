لجنة المشاورات السياسية بين الإمارات وباراغواي تبحث التعاون

المصدر: أبوظبي - وام

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عقدت لجنة المشاورات السياسية بين دولة الإمارات وجمهورية باراغواي أولى جلساتها بلقاء بين مسؤولين من وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الخارجية في باراغواي.

ترأس جانب دولة الإمارات عمر غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة، في حين ترأس وفد باراغواي مارسيلو سكابيني، نائب وزير الخارجية، بحضور سعيد عبدالله القمزي، سفير دولة الإمارات غير المقيم لدى باراغواي، والدكتورة الصغيرة الأحبابي، مديرة إدارة الشؤون الأمريكية، وسينتيا فيلارْتِغا لاكروا، المديرة العامة للسياسات الثنائية في وزارة الخارجية الباراغوية.

بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك، وتطوير العلاقات على جميع الأصعدة السياسية والتعليمية والثقافية والاقتصادية والتجارية، وتناولا المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية.

مساعدات

وثمنت جمهورية باراغواي مساعدات دولة الإمارات خلال جائحة كوفيد 19، وأكدت أهمية التضامن والتعاون الدولي في هذا الصدد.

وناقش الجانبان التعاون المشترك في المنظمات الإقليمية والدولية بما يسهم في نقل وجهات نظر متقاربة إلى المجتمع الدولي، وبما يخدم القضايا والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي ختام الاجتماع أكد الجانبان حرصهما على استمرار تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها إلى آفاق أرحب بما يسهم في دعم المصالح والأهداف المشتركة.

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