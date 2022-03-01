«إيدج» تستعرض حلولها التقنية المتقدمة خلال معرض الدفاع العالمي بالرياض

المصدر: أبوظبي- وام

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تستعرض مجموعة إيدج حلولها التقنية المتقدمة خلال مشاركتها في الدورة الافتتاحية من معرض الدفاع العالمي، الذي يعقد في العاصمة السعودية الرياض في الفترة ما بين 6 و9 مارس المقبل.

وتعتزم «إيدج» خلال مشاركتها في المعرض الترويج لشراكاتها مع القطاع المحلي وجهودها الرامية إلى دعم الإنتاج الدفاعي المحلي في المملكة، فضلاً عن استعراض قدراتها وحلولها التكنولوجية المتنوعة.

وقال فيصل البناي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في مجموعة إيدج: «يسعدنا المشاركة مع زملائنا في المملكة العربية السعودية، خلال معرض الدفاع العالمي ونرحب بالفرص التجارية، التي ستتيحها لنا مثل هذه الفعالية الهامة، التي تشكل منصة مثالية لاستعراض بعض من أحدث منتجاتنا وحلولنا».

من ناحية أخرى، يستعرض الجناح منتجات شركة كراكال، التي تشمل بندقية «CAR 816» الهجومية، ومسدس كراكال «EF»، والرشاش الآلي «CMP9»، وبندقية القنص «CSR 338»، وبندقية القنص المتخصصة عالية الدقة «CAR817 DMR» وصممت هذه المنتجات خصيصا لتجمع مواصفات الدقة والموثوقية لأغراض إنفاذ القانون والقوات الأمنية والعسكرية.

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