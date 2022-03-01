مليون و25 ألف درهم أرباح جمعية الصيادين بأم القيوين 2021

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

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أكد جاسم حميد غانم رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين، أن الجمعية حققت أرباحاً العام 2020 بلغت مليوناً و25 ألف درهم، كما قررت الجمعية توزيع الأرباح كافة عائداً على الصيادين الفاعلين الأكثر تعاملاً مع الجمعية، وعددهم 254 صياداً، من جملة الصيادين المنضوين تحت لواء الجمعية وعددهم 359 صياداً، كما أن إدارة الجمعية، وللمرة الأولى، وضعت وديعة بمقدار 157 ألفاً و687 درهماً يتم صرفها عند الضرورة أو لتنفيذ مشاريع طارئة، كما أن اجمالي الأصول بلغ 3 ملايين و316 ألفاً و438 درهماً.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لجمعية أم القيوين التعاونية لصيادي الأسماك، الذي عقد صباح أمس بمجلس عود الطائر في منطقة السلمة.

وقال جاسم غانم، إنه خلال العام الجاري تم وضع العديد من الخطط لتنفيذ بعض المشاريع التي تصب في مصلحة الصيادين، كما سيتم استيراد ما نسبته 60 % من مستلزمات الصيد وبيعها للصيادين بأسعار مناسبة، كما أن الجمعية أنجزت خلال الفترة الماضية مشاريع حيوية ومهمة للصيادين.

من جهتهم، طالب صيادون بضرورة مراقبة سوق السمك وعدم السماح بدخول الأسماك المستوردة للسوق.

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