أبوظبي تطوّر نموذجاً للتنبؤ بالواردات الغذائية عبر الذكاء الاصطناعي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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نجحت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتعاون مع هيئة أبوظبي الرقمية، ومركز الإمارات للابتكار في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير نموذج للتنبؤ بالواردات الغذائية الزراعية والحيوانية والأعلاف، اعتماداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وذلك لبناء رؤية مستقبلية لاتجاه وقيمة الواردات الغذائية للدولة، وتحليل المواد الغذائية الاستراتيجية الأكثر استيراداً ومصادرها وكمياتها، من أجل تحديد فرص التنويع المحتملة لمصادر الاستيراد، والحد من الهدر.

وقالت عائشة النايلي الشامسي مديرة إدارة الإحصاء والتحليل في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إن تطوير نموذج للتنبؤ بالواردات الغذائية وفهم اتجاهات وأنماط استيراد الأغذية والأعلاف يساعد على بلورة صورة واضحة لمستويات الواردات الغذائية في المستقبل، وتمكين وضع السياسات والأنظمة والخطط التي تضمن استمرار إمدادات الغذاء للدولة.

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