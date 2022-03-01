إزالة 447 طناً من مخلفات السدود والمزارع في دبا الفجيرة

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي)

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كشف المهندس حسن سالم اليماحي، مدير عام بلدية دبا الفجيرة، عن إزالة 447 طناً من المخلفات الزراعية والمخلفات العامة من سد البصيرة وسد سيح دبا، في إطار حملة فبراير بالتعاون مع دائرة الأشغال العامة والزراعة بالفجيرة، التي تستهدف تنظيف كافة السدود بالمدينة، من أجل المحافظة على البيئة والأماكن السياحية في دبا، وفي ظل تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية.

وأوضح اليماحي أن أسباب تجمع هذه المخلفات في السدود تتكرر بعد سقوط الأمطار الغزيرة والتقلبات الجوية والمنخفض الجوي الذي تعرضت له الدولة خلال الأشهر السابقة، تأتي غالباً محملة بأغصان الأشجار والمخلفات.

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