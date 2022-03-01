مسابقة «الهاكاثون الافتراضي» حتى 22 الجاري

المصدر: (الشارقة - البيان)

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تواصل القيادة العامة لشرطة الشارقة تلقي مشاركات أفراد الجمهور محلياً ودولياً في مسابقة ‏«الهاكاثون ‏الافتراضي»، حتى 22 مارس الحالي ‏التي تنظمها إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بالقيادة العامة، ‏‏ ‏ ‏ وهدفت مسابقة «الهاكاثون الافتراضي» إلى فتح الفرصة أمام أفراد المجتمع بكافة فئاته، وبشكل خاص للمطورين والمبرمجين وطلاب الجامعات ‏من داخل وخارج ‏الدولة، للمشاركة عبر ‏تقديمهم لأفكار وحلول مبتكرة لمستقبل رقمي ومستدام،

وأكد العقيد طارق ‏المدفع مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، أن هذه المسابقات يسهم في تحفيز عملية الابتكار بالتواصل في العصر الرقمي، وتطوير المدن الذكية المستدامة .

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