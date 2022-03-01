مسابقة «الهاكاثون الافتراضي» حتى 22 الجاري
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تواصل القيادة العامة لشرطة الشارقة تلقي مشاركات أفراد الجمهور محلياً ودولياً في مسابقة «الهاكاثون الافتراضي»، حتى 22 مارس الحالي التي تنظمها إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بالقيادة العامة، وهدفت مسابقة «الهاكاثون الافتراضي» إلى فتح الفرصة أمام أفراد المجتمع بكافة فئاته، وبشكل خاص للمطورين والمبرمجين وطلاب الجامعات من داخل وخارج الدولة، للمشاركة عبر تقديمهم لأفكار وحلول مبتكرة لمستقبل رقمي ومستدام،
وأكد العقيد طارق المدفع مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، أن هذه المسابقات يسهم في تحفيز عملية الابتكار بالتواصل في العصر الرقمي، وتطوير المدن الذكية المستدامة .