محمد الشرقي يثمن الإنجاز العلمي لباحثة مواطنة

المصدر: الفجيرة - وام

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استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في مكتبه بالديوان الأميري، مريم سالم الكعبي، بمناسبة حصولها على شهادة الماجستير في تخصص الهندسة الميكانيكية من جامعة الإمارات.

وهنأ سمو ولي عهد الفجيرة، مريم الكعبي بتحقيقها هذا الإنجاز العلمي، متمنياً لها التوفيق والنجاح.. وأشاد بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بتقديم كل سبل الدعم للشباب لتحقيق طموحاتهم العلمية المختلفة بما يسهم في التنمية الشاملة للدولة.

واستمع سموه من مريم الكعبي إلى شرح تفصيلي عن رسالة الماجستير التي حملت عنوان «أتمتة عملية بثق معجون الضغط في خلية الألمنيوم».

واطلع سموه على تفاصيل براءة الاختراع التي حصلت عليها مريم الكعبي لجهاز يساعد على تدريب الأفراد ذاتياً على ثقب أجزاء الطائرة وتركيب القطع وجهاز آخر يساعد على عملية إعادة هيكلة خلية الألمنيوم وتطوير تقنيات المصنع الذي تعمل به.

وتوجهت مريم الكعبي لسمو ولي عهد الفجيرة بالشكر والتقدير على الاستقبال ودعم سموه الدائم لأبناء الفجيرة وتشجيعهم على مواصلة الإنجازات المشرفة التي تسهم في بناء مسيرة النهضة الشاملة بالدولة.

حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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