مليون وجبة وزعتها «بيت الخير» في 2021

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جمعية بيت الخير توزيعها قرابة مليون وجبة العام الماضي ضمن مشروعيها «الطعام للجميع» و«إفطار صائم» بقيمة إجمالية بلغت 8 ملايين و236 ألف درهم.

وبحسب سعيد مبارك المزروعي، نائب المدير العام للجمعية، فقد تم توفير الوجبات الطازجة والساخنة للعمال المقيمين الذين يسهمون في أعمال البناء، وذلك بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال ولجنة الطوارئ في دبي.

وأكد المزروعي أن الجمعية استأنفت هذا العام مشروعها الدائم والمستمر «الطعام للجميع» لدعم فئة العمال بشكل خاص، إذ تم توزيع ما يزيد على 13 ألف وجبة حتى الآن، وهي تستعد لتنفيذ مشروعها المهم «إفطار صائم» في شهر رمضان، في حملتها الرمضانية لهذا العام «لِنكُن منَ المُحسِنين».

وأضاف المزروعي: تستهدف الجمعية توزيع نصف مليون وجبة، لإفطار العمال الصائمين وغيرهم من المستحقين، وسيتم توصيل الوجبات إلى مسؤول معتمد للتسلّم في كل منطقة أو مبنى، ليسلمها بدوره للمستحقين ضمن الشروط الصحية والاحترازية المتبعة.

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