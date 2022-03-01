بلدية الظفرة تنفذ حملات توعية في 1715 مخيماً شتوياً

المصدر: (الظفرة - وام)

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اختتمت بلدية منطقة الظفرة الحملة الشتوية التوعوية «شتاء الظفرة آمن وسعيد» والتي نظمتها تحت شعار «معاً نحو مخيمات آمنة»، منذ بداية فصل الشتاء.

واستهدفت الحملة تغطية 6 مدن وتم فيها زيارة 1715 مخيماً شتوياً ضمن مهرجان ليوا الدولي ومخيمات المتنزهين على الشواطئ ومناطق التخييم في بر منطقة الظفرة، وبلغ عدد المخيمين والمتنزهين الذين تمت توعيتهم ما يقرب من 3450 فرداً.

وركز برنامج الحملة على ثلاثة محاور توعوية رئيسة شملت المحافظة على البيئة، ونظافة المظهر العام، والمحافظة على الصحة والسلامة والسكينة العامة في مناطق التخييم ومناطق المتنزّهات.

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