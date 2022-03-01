اختتام «آرت فور سايت» لدعم برامج نور دبي لمكافحة العمى

المصدر: (دبي - وام)

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اختتمت مؤسسة نور دبي الخيرية معرضها الفني ومزاد (آرت فور سايت) الذي نظمته بدار المزاد سوثبيز وشهد إقبالاً كبيراً من محبي الفن والداعمين للعمل الخيري الإنساني ومشاريع مؤسسة نور دبي وبرامجها في مجال مكافحة العمى.

وشهد المعرض الخيري الذي نظمته مؤسسة نور دبي بالتعاون مع دار المزاد سوثبيز، وكرون للفنون، و14 فناناً عالمياً ومحلياً وهواة الفن الذين تبرعوا بريع لوحاتهم الفنية دعم جهود مكافحة العمى في العالم.

وقالت الدكتورة منال تريم، الرئيسة التنفيذية عضو مجلس الإدارة لمؤسسة نور دبي: «يمثل المزاد الخيري آرت فور سايت فرصة مهمة لتعزيز برامج المؤسسة، ما يعكس الجوانب الإنسانية المهمة في حياة الفنانين والمبدعين، الذين لا يدخرون وسعاً في دعم رسالة مؤسسة نور دبي النبيلة».

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