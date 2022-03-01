برعاية محمد بن راشد منتدى دبي الصحي ينطلق غداً

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تنطلق غداً (الأربعاء)، أعمال الدورة الرابعة لمنتدى دبي الصحي، بحضور مكثف من قادة وكبار مسؤولي المؤسسات الصحية داخل الدولة وخارجها، وحشد كبير من صناع القرار والعلماء والأطباء والمخططين الذين يمثلون مختلف بلاد العالم، إلى جانب مشاركة مجموعة رائدة من كبرى الشركات المنتجة للتقنيات والحلول الذكية الطبية.

يستهدف المنتدى بأجندة أعماله المتنوعة والمتكاملة، حضور حشد كبير آخر من المسؤولين والمختصين والعاملين في مجالات الرفاهية والرعاية الصحية ومراقبة الجودة والاستشارات والأبحاث، وتطوير الأعمال، فضلاً عن الصيادلة والفنيين الصحيين، وطلبة الطب.

تظاهرة علمية

ويُعد المنتدى - الذي يواصل نجاحاته دورة بعد أخرى - إحدى أهم التظاهرات العلمية والطبية والتقنية المتخصصة في العالم، وإحدى المنصات الدولية التفاعلية، التي يجتمع فيها كبار المتخصصين، حول أهم القضايا الصحية، وما يتصل بها من إشكاليات ومستجدات، وما يرتبط بها من تطلعات مستقبلية، فضلاً عن كونه ساحة عرض مفتوحة لأفضل الشركات الدولية المنتجة للتجهيزات والوسائل الطبية الحديثة والمبتكرة.

زخم

تمتد أعمال المنتدى والمعرض المصاحب له، يومي الثاني والثالث من مارس المقبل، وسط زخم من المحاضرات والندوات وورش التدريب، والجلسات المفتوحة والمناقشات، التي سترتكز على مجموعة مهمة من الموضوعات، في مقدمتها: الصحة الرقمية، والجينوم، وطب الفضاء، والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، والرعاية القائمة على القيمة، واقتصاديات الصحة.

الجائحة

ومن المقرر أن يطلع حضور المنتدى على النموذج الفريد الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة للعالم، للتصدي لجائحة «كوفيد 19»، ومناقشة تجربة الدولة الناجحة في التعامل مع فيروس كورونا، واستيعاب تطوراته، وصولاً إلى مرحلة التعافي.

وبهذه المناسبة رفع عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لتفضل سموه برعاية المنتدى، مؤكداً أن الرعاية الكريمة لسمو نائب رئيس الدولة، للمنتدى هي التي أكسبت هذه التظاهرة العلمية والطبية صداها الدولي الواسع، وهي التي كفلت نجاح أعمالها وجعلتها محل أنظار واهتمام قادة الصحة والعلماء والأطباء والمختصين.

مستقبل أفضل

وقال الكتبي إن المنتدى يسعى - مع الحشد المشارك - إلى رسم مستقبل أفضل للعلوم الطبية والأبحاث والتقنيات والابتكار، وخلق بيئة تنافسية إيجابية بين المؤسسات الصحية العالمية، وتجسير الهوة بينها وبناء العلاقات وتوثيقها، وتبادل الخبرات والتجارب ونقل المعرفة، إضافة إلى مناقشة مستجدات الساحة الصحية المحلية والدولية، وتكوين رؤية موحدة للعمل الدولي المشترك، وصولاً لأعلى مستويات استدامة الصحة، فيما أكد سعادته أن كل هذه الأهداف هي التي جعلت من المنتدى فرصة بالغة الأهمية لجميع المشاركين.

استثمارات

من جانبه قال حسن جاسم النويس، الرئيس التنفيذي لمبادلة للرعاية الصحية تأتي مشاركتنا في منتدى الصحة في دبي لهذا العام تماشياً مع تعاوننا الاستراتيجي الشامل مع هيئة الصحة بدبي، مشيراً إلى أنه تم الإعلان الشهر الماضي عن توسع استثمارات مبادلة للرعاية الصحية في دبي، وذلك في خطوة لتوسيع خدمات الرعاية الصحية وتلبية احتياجات المرضى في دبي والإمارات الشمالية وتقديم رعاية فائقة الجودة على أيدي مقدمي الرعاية من المستشفيات والمراكز الطبية التابعة إلى مبادلة للرعاية الصحية وفي أحدث المنشآت الطبية.

منصة عالمية

وأكد محمد داود، الرئيس التنفيذي لشبكة «يونيلابس» للمختبرات التشخيصية السويسرية في الشرق الأوسط، على أهمية منتدى دبي الصحي لهذا العام، الذي يمثل منصة عالمية تعكس تطلعات ورؤية مدينة دبي المستقبلية، القائمة على نهج الابتكار والحلول الذكية، لتعزيز الاستدامة والريادة وتحقيق المنافسة العالمية في مجال الصحة، مشيراً إلى ما يحظى به المنتدى من مشاركة واسعة للقيادات الصحية وصناع القرار والمبتكرين والخبراء من حول العالم المتخصصين في السياسات الصحية والمستقبل.

الحلول المبتكرة

وأوضح الرئيس التنفيذي في «يونيلابس»، أن الشبكة ستعرض في منتدى دبي الصحي تجربتها في مجال الحلول المبتكرة لرقمنة المختبرات وتوظيف الذكاء الاصطناعي في علم الأمراض والأشعة، في إطار مشاركة رواد الرعاية الصحية في إعادة ابتكار مستقبل الخدمات الصحية بناءً على المعايير والبروتوكولات العالمية، وذلك تأكيداً على كفاءة وجودة خدمات المختبر والتزام شبكة «يونيلابس» بتوظيف كافة مواردها التقنية وخبراتها بالتعاون مع الجهات المختصة، في دعم القدرة الإنتاجية العالية للمنظومة المخبرية.

فرصة مهمة

وأكد ديفيد هادلي الرئيس التنفيذي لــ (ميديكلينيك الشرق الأوسط) «بما أنها إحدى شركات الرعاية الصحية الخاصة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يسر ميديكلينيك الشرق الأوسط دعم النسخة الرابعة من منتدى دبي الصحي، مع تغير خدمات الرعاية الصحية المستمر بوتيرة سريعة، على المستوى الدولي وهنا في الإمارات العربية المتحدة، تعد هذه فرصة مهمة للتعلم من الخبراء في هذا المجال ومشاركة الأفكار مع الصنّاع الرئيسيين للرعاية الصحية في المنطقة».

نقطة التقاء

وقال دكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مجموعة «في بي أس» للرعاية الصحية: «تتشرف مدينة برجيل الطبية بأن تشارك في منتدى دبي الصحي، وهو الحدث الذي سيجمع بين الأطراف الفعالة والتي تُحِدث تغييراً في قطاع الرعاية الصحية. نحن نؤمن بأنها سوف تكون نقطة التقاء لمجتمع الرعاية الصحية لتبادل الأفكار الفعالة والقابلة للتنفيذ، وذلك لتحسين النتائج المرغوبة من قطاع الرعاية الصحية».

منصة رائدة

وأضاف الدكتور محمد النحاس، الرئيس التنفيذي لمينالابز: "يسعدنا أن نكون جزءاً من منتدى دبي الصحي الرابع، حيث من خلاله أصبحنا قادرين على امتلاك منصة رائدة للتعبير عن المساهمة التي لعبها القطاع الخاص في دعم الجهود التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأوقات العصيبة، ونشعر بالتواضع لإظهار القيم الأساسية لعائلة مينالابز والعمل الهائل والتفاني والالتزام من جانب رواد المواجهة، كما لنا الشرف بتقديم الدعم الكامل والرعاية لخط الدفاع الأول.

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