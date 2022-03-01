دبي لخدمات الإسعاف ووفد من «تقدير» يبحثان سبل التعاون

المصدر: (دبي- البيان)

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استقبل خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وفداً من جائزة «تقدير»، يترأسه اللواء عبيد مهير بن سرور، رئيس جائزة تقدير رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، لبحث سبل التعاون بين الجهتين، لما فيه تعزيز مكانة دبي كمدينة صديقة للعمال وداعمة لحقوقهم، وترسيخ دور دولة الإمارات العربية المتحدة العالمي في رعاية الإنسانية، وصون الحقوق وتوفير الحياة الكريمة لكل القاطنين على أرضها.

بدأ الاجتماع باستعراض فيلم تسجيلي يستعرض دور وجهود وخدمات مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف للمجتمع، ثم استعرض الوفد الزائر جهود اللجنة القائمة على جائزة تقدير في الأعوام السابقة، والإنجازات التي حققتها.

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