قائد شرطة رأس الخيمة يطلع على المؤشرات التشغيلية لمركز شرطة الدقداقة

المصدر: رأس الخيمة - وام

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اطلع اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، عن بُعد، على سير المؤشرات التشغيلية والاستراتيجية بمركز شرطة الدقداقة الشامل، بحضور أعضاء فريق التفتيش، بهدف الاطمئنان على سير إجراءات العمل والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث في المركز، وفقاً للمعايير المعتمدة، وضمن مبادرة تعزيز التفتيش للعمل الشرطي.

حضر الاجتماع العقيد أحمد عبدالله جكة المنصوري مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، والمقدم علي راشد السلحدي رئيس مركز شرطة الدقداقة الشامل، وعدد من الضباط وصف الضباط والأفراد بالمركز.

وقد اطلع القائد العام لشرطة رأس الخيمة، خلال البرنامج التفتيشي، على المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية وفقاً للإحصاءات ونتائج الإنجازات التي حققها المركز مقارنة مع المستهدفات، مستمعاً إلى شرح تفصيلي من المقدم علي السلحدي، حول الخدمات والبرامج والمبادرات التي قدمها ونفذها مركز شرطة الدقداقة لإسعاد جمهور المتعاملين، في منطقة اختصاصه، مما أسهم في كسب رضاء الجمهور ورفع مؤشر السعادة، من خلال الإنجاز السريع والدقيق لمعاملات المتعاملين، بما يفوق طموحاتهم ويخدم سير إجراءات العمل الشرطي في الإمارة.

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