3600 يستفيدون من فعاليات «الاتحادية للموارد البشرية»

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية فعالياتها لشهر الإمارات تبتكر 2022، والذي نظمت خلاله 18 فعالية ومبادرة مبتكرة استهدفت موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، والمهتمين والمختصين بالموارد البشرية والابتكار.

18 فعالية

وأوضحت ميثاء كلثوم مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، أن الهيئة عقدت خلال شهر الابتكار 18 فعالية تنوعت ما بين ورش تدريبية، وجلسات عصف ذهني، وملتقيات افتراضية معرفية موجهة لموظفي الحكومة الاتحادية وجمهور المتعاملين، حيث تخطى عدد المستفيدين من هذه الفعاليات حاجز الـ 3600 شخص.

مبادرات

وبينت أن الهيئة ركزت خلال شهر الإمارات تبتكر 2022 على إطلاق مجموعة من مبادرات الموارد البشرية الحكومية المبتكرة، وتنظيم العديد من الفعاليات والورش التدريبية، بالتعاون مع 10 جهات شريكة من القطاعين الحكومي والخاص، حيث أطلقت مبادرتين جديدتين على مستوى الحكومة الاتحادية هما: منصة المقابلات الوظيفية بتقنيات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية «فرصة»، ومبادرة تطوير مسؤولي الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.

أهمية الابتكار

وأشارت إلى أن الهيئة عمدت من خلال فعالياتها المتنوعة خلال شهر الإمارات تبتكر إلى تعريف موظفي الحكومة الاتحادية بأهمية الابتكار وسبل تبنيه كأسلوب عمل، ومن أبرز فعاليات الهيئة خلال هذا الشهر: (جلسة عصف ذهني لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية لبحث سبل تطوير وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة في الحكومة الاتحادية).

ورش

وقالت: «لقد حفلت أجندة الهيئة خلال شهر الإمارات تبتكر 2022 بالعديد من الورش التدريبية الافتراضية لموظفي الحكومة الاتحادية، والتي عقدتها الهيئة بالتعاون مع شركائها من مؤسسات وشركات عالمية متخصصة في مجال الموارد البشرية، ومن هذه الورش: (ورشة التصميم التفكيري، وورشة حول خصائص ومميزات التطبيق الذكي للهيئة FAHR، وأبرز الخدمات التي يقدمها لمستخدميه).

جلسة افتراضية

وبينت ميثاء كلثوم أن الهيئة عقدت خلال شهر الابتكار جلسة افتراضية لنادي الموارد البشرية بعنوان «التكيف مع التغيير في بيئة العمل»، حيث تناولت الجلسة تداعيات جائحة (كوفيد19) على المؤسسات والشركات في مختلف أنحاء العالم، وكيف أسهمت في تغيير أنظمة العمل السائدة، لافتةً إلى أن نادي الموارد البشرية الذي أطلقته الهيئة في العام 2010، يعد منصة استراتيجية تسلط من خلالها الضوء على أبرز القضايا والمستجدات ذات العلاقة بالعمل الحكومي، وتنمية الموارد البشرية، والخدمات المساندة.

وذكرت أن الهيئة عقدت أيضاً ورشة عصف ذهني حول مبادرات التدريب والتطوير في الحكومة الاتحادية، وذلك بالتعاون مع حكومة 01، وهي شركة متخصصة تتخذ من دبي مقراً لها، وتهدف لإلهام الحكومات وتمكينها من تصميم حكومة المستقبل.

ويعد شهر الإمارات تبتكر 2022 حدثاً وطنياً يهدف لترسيخ ثقافة الابتكار الحكومي، وتعزيز المشاركة المجتمعية في ابتكار تجارب ومبادرات مستقبلية، يتم توظيفها في دعم توجهات دولة الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة، وتشارك به الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية.

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