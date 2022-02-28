«الطاقة والبنية التحتية» تطلق منصة التحليل الذكي للتخطيط العمراني

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية أجندتها لشهر «الإمارات تبتكر» 2022، تضمنت مجموعة من الفعاليات والمبادرات استهدفت من خلالها ترسيخ ثقافة الابتكار، وتعزيز مشاركة الموظفين وشركائها في القطاع الخاص في ابتكار تجارب ومبادرات نوعية لتوظيفها في دعم مستهدفاتها للخمسين عاماً المقبلة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل، إضافة إلى خدمة المتعاملين، وغيرها من المجالات ذات العلاقة بطبيعة عمل الوزارة.

كما عقدت الوزارة خلال «شهر الإمارات تبتكر» سلسلة من الجلسات التشاورية والورش التدريبية الافتراضية بالتعاون مع شركائها من مؤسسات وشركات عالمية متخصصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل.

منصة متخصصة

كما أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتزامن مع شهر «الإمارات تبتكر 2022»، منصة متخصصة في التحليل الذكي للتخطيط العمراني وتطوير سير العمل، الذي يستند إلى مقاييس وعمليات وإجراءات موحدة لتقييم المشاريع واحتياجات المجتمع من الخدمات، كما يمكنها تحديد احتياجات المجتمع على مستويات جغرافية عدة، ودراسة المتطلبات المجتمعية الرئيسة (السلامة العامة، الخدمات المجتمعية، الخدمات الحكومية، الخدمات الصحية، والخدمات التعليمية)، بما يضمن تنسيق الخدمة لجميع المناطق، وتوافر الأماكن العامة لمشاريع الإسكان أمر مهم لضمان نوعية حياة جيدة، وتوفير شبكة نقل تسهم في الوصول بسهولة لمحطات النقل بأنواعها.

3 فترات

فيما تضع المنصة خططًا لثلاث فترات زمنية تشكل خطة تنفيذ المشاريع، تتمثل في العوامل المستخدمة للتنبؤ بالاحتياجات الخدمية هي: (وقت الرحلة التي يستغرقها الأشخاص للوصول إلى الخدمات، والتركيبة السكانية التي تحدد الشريحة الديموغرافية المستهدفة لكل خدمة، والوضع العام للموقع ومدى ملاءمته لبناء مبنى أو طريق جديد).

وفي مساعيها للتميز طوّرت وزارة الطاقة والبنية التحتية، تطبيق مكاني ذكي، حيث يـُمكّن التطبيق المعنيين من الاطلاع على مؤشر الطرق بالدول المتقدمة وعمل مقارنات معها، إضافة إلى عمل سيناريوهات متعددة لمحاكاة نتائج مؤشر استقامة الطرق في الدولة، وهو مؤشر تنافسي مركب يقاس على مستوى الدولة لمتابعة جودة البنية التحتية للطرق، من خلال احتساب استقامة واتصال الطرق، وهو يعمل على استشراف نتائج المؤشر العالمي للطرق، ووضع الخطط التحسينية للأعوام المقبلة، حيث يسهم التطبيق في اختصار الوقت والجهد من حيث استعراضه النتائج المتوقعة للمؤشر بناءً على السيناريوهات المختلفة لمسارات رحلات مقترحة على هذه الطرق، حيث تؤدي زيادة استقامة الطرق إلى انخفاض الحركة المرورية على الطرق الاتحادية ما يضمن سلامة المجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز